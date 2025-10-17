Пеевски ли му подшушна да се застъпи за Стефка Костадинова? Странното поведение на Стефан Ботев, от което лъха на зависимости

В последните дни президентът на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев отново се застъпи публично за санкционирания от САЩ за корупция Делян Пеевски. Ботев обвърза успехите на Карлос Насар с Пеевски, тъй като именно лидерът на "ДПС-Ново начало" спасил федерацията по щанги от фалит. А това не е единствената позиция на Стефан Ботев, от която лъха на зависимост от Пеевски.

Делян Пеевски стои зад Стефан Ботев

Още в началото на годината Стефан Ботев открито споменаваше името на Пеевски като спасител на българските щанги. Нещо повече: Ботев коментира също, че "Делян Пеевски стои зад мен", като двамата имали договорка за финансирането на щангите. Освен това Ботев е категоричен, че ако не е президент на федерацията, парите на Пеевски към щангите ще спрат. Президентът обаче е нежелан от Карлос Насар.

Как Ботев смени позицията си за изборите в БОК - първо бе доволен, а после подаде жалба

Странно бе поведението на Стефан Ботев и около изборите за нов президент на Българския олимпийски комитет (БОК). Като председател на БФВТ, Ботев участва в изборите в БОК през март, когато Весела Лечева спечели битката със Стефка Костадинова. След изборите Ботев каза: "Изборите преминаха спокойно, без конфликти и провокации, така че съм доволен от резултатите."

Шефът на БФ щанги се застъпи за Стефка Костадинова, която също мина през кабинета на Пеевски

Въпреки че обяви, че е готов да работи без затруднения с Лечева, малко по-късно Стефан Ботев смени позицията си. Той реши да подаде жалба срещу избора на Лечева и да се застъпи за Стефка Костадинова. Самата Костадинова пък очевидно също се ползва с подкрепата на Делян Пеевски, след като също се появи в кабинета на лидера на "ДПС-Ново начало", за да се снима под герба - подобно на Стефан Ботев, който бе сред първите с такава снимка с Пеевски.

И до днес Стефка Костадинова отказва да предаде властта в БОК, въпреки че от Международния олимпийски комитет обявиха, че признават Весела Лечева за председател. Изборите от март все още се обжалват в съда, а по българското законодателство Костадинова остава вписана като президент. Въпреки големия обществен натиск и призивите да отстъпи от поста, Стефка Костадинова по някава причина упорито отказва да го направи.

По сходен начин и Стефан Ботев отказва да си тръгне от федерацията по щанги, въпреки че още през лятото опозицията го обвиняваше в самоуправство, липса на прозрачност за изразходване на средствата. Бе поискано Извънредно общо събрание, на което да се гласува за нов председател, но изглежда, че тези призиви няма да бъдат удовлетворени.

