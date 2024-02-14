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Спорт по телевизията днес - 14 февруари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 14 февруари 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 14 февруари 2024 година:

8:30 ч. Плуване, Световно първенство, BNT 3

12:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1

12:00 ч. Футбол, Джонбук - Поханг Стийлърс, Nova Sport

Григор Димитров играе с Лоренцо Сонего

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14:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1 (Кога е мачът Григор Димитров - Лоренцо Сонего)

Григор Димитров

14:00 ч. Футбол, Банкок Юнайтед - Йокохама Маринос, Nova Sport

14:30 ч. Снукър, Уелс оупън, Eurosport 1

15:00 ч. Колоездене, Обиколка на Андалусия, Eurosport 2

16:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1

16:00 ч. Футбол, Насаф - Ал Аин, Nova Sport

Европейското по вдигане на тежести в София продължава

17:00 ч. Вдигане на тежести, Европейско първенство, жени до 59 кг, Ring BG

Иван Димов

17:00 ч. Колоездене, Обиколка на Алгарв, Eurosport 2

18:00 ч. Плуване, Световно първенство, BNT 3

18:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2

18:45 ч. Биатлон, Световен шампионат в Нове Место, Eurosport 2

20:00 ч. Футбол, Ал Файха - Ал Насър, Nova Sport

20:00 ч. Вдигане на тежести, Европейско първенство, мъже до 67 кг, Ring BG

Европейско по борба

20:00 ч. Борба, Европейско първенство, BNT 3

Едмонд Назарян

20:30 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1

20:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2

21:00 ч. Снукър, Уелс оупън, Eurosport 1

21:30 ч. Волейбол, Тренто - Лубе Чивитанова, Max Sport 3

Шампионска лига

22:00 ч. Футбол, Лацио - Байерн Мюнхен, BTV Action

22:00 ч. Футбол, ПСЖ - Реал Сосиедад, Ring BG

22:00 ч. Футбол, Милуол - Ипсуич, Diema Sport 2

22:30 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1

23:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2

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