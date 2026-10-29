Страхотно! Биляна Дудова се пребори за трети медал за България от Световното по борба

Трети медал за България от Световното първенство по борба в Астана, Казахстан! Единствената ни представителка при дамите Биляна Дудова спечели бронзово отличие в категория до 62 килограма, след като победи с 5:2 шведката Йохана Линдборг. Българката вече има пълен комплект медали на това ниво, след като стана шампионка в Осло през 2021 година на 59 кг и завоюва сребро в Будапеща през 2018 година на 57 килограма.

3-о място на Дудова в Астана

Дудова и Линдборг се познават много добре и днес се срещнаха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но четирикратната европейска шампионка удържа преднината си. След края шведският щаб оспори резултата, но съдиите не видяха повече точки в движението на Линдброг и присъдиха още една на българката за крайното 5:2.

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Дудова победи две съпернички в елиминациите – Кавелишимве Ейбрахам (Намибия) с 13:2 и Вероника Иванова (Беларус) с 3:2, но на полуфиналите тя отстъпи с 2:5 на Адауго Нвачукву (САЩ). В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг). В късния следобед Шамил Мамедов пък ще се бори за бронзово отличие на 65 кг. / БТА

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