Георги Проданов: Вече трябва да съобщават за дронове в прогнозата за времето (ВИДЕО)

Вече трябва да съобщават за дронове в прогнозата за времето. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Георги Проданов. Поводът - поредният удар с дронове по кораб край бреговете на България в Черно море, този път близо до нос Калиакра. Политологът отговори на въпроса как тези удари отекват в политическия живот в България и сред електората в навечерието на балотажа за президентския пост между Андрей Гюров и Илияна Йотова: “Това е поредният дрон, вече могат да ги дават и с прогнозата за времето очакванията за дронове. Мисля, че вече не е определяща тема. Тя е доказваща това, че правителството ни продължава да няма ясен отговор въобше защитена ли е България. И най-важното за ситуацията с дроновете, колкото и пъти да се повтаря, е далогът между управляващи и управлявани. Т. е. какви послания излъчва кабинетът на Радев към българските граждани. Още: Андрей Гюров към Радев: Как осигурихте мира, когато допуснахте войната до бреговете ни? Стига вече отчаяни лъжи!* (ВИДЕО)

Радев не се справя, електоратът му се разбяга

И си мисля, че част от ниския резултат на активност на изборите в неделя, се дължи и на това – липсата на комуникация и пренебрегване на фактора граждани, които действително след тази кампания, а и след тези удари с дронове, поне на мен ми изглеждат по-неспокойни, отколкото преди това. И когато никой не дава отговори дали държавата има капацитет да защити гражданите си, а отлага това във времето, в края на краищата това е нещо, което ще потърси друг източник на този отговор. Сега е периодът на износ на всякакви видове зърна, произведени през летния сезон и доколкото следя публикации, той е блокиран. Или поне условията, при които се изнасят, са неблагоприятни. Още: Френски самолет ни е предупредил за дроновете преди трите удара по контейнеровоза край Калиакра

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И в този смисъл това продължава логиката ми, че кабинетът не се справя. Не се справя първо с темата сигурност, темата дронове, темата Черноморие. И второ, с действителното управление на този проблем. Фактът, че това оказва влияние върху кампанията не може да бъде подценяван и със сигурност една от причините определени групи граждани да не бъдат толкова лесни за облъчване, както преди това от теми като:“Ще ни въвлекат във война; мир; тя, България, има право на различна гледна точка“, мисля, че на тези хора им се наложи, с оглед на ситуацията в Черно море, да се простят с фантазиите си.“ Още: Радев ядоса Румъния след косвено обвинение към Букурещ за атаките в Черно море

Електоратът на Радев се разбяга, коментира Георги Проданов факта, че около 900 000 гласа, отишли на парламентарния вот при “Прогресивна България“, не са подадени за Йотова. Какво, според политолога, би могло да повлияе на развръзката от балотажа, ще научите от видеоматериала. Още: "Снишихме се, но Русия пак ни атакува“: Мирчев за новата атака в Черно море