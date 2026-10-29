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Една грешка лиши България от втора златна титла от Световното по борба

29 октомври 2026, 17:32 часа 787 прочитания 0 коментара

Една грешка лиши България от втори златен медал от Световното първенство по борба, което се провежда в Астана, Казахстан. Преди дни Семен Новиков триумфира в категория до 87 килограма в класически стил и донесе първа титла на страната ни от 13 години насам. Съотборникът му в редиците на ЦСКА - Кирил Милов, също се пребори за отличие в Астана. Родният национал спечели бронзов медал в категория до 97 килограма с категорична победа с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер в "малкия финал".

Малко не стигна на Милов за финал в Астана

На 1/2-финалите той отстъпи с 5:7 пред Кирил Маскевич от Беларус. Милов започна добре, пренасяйки съперника си два пъти при партер в първата част, но във втората беларусинът направи две движения от своя страна. По този начин той поведе със 7:5 и в крайна сметка затвори схватката именно по този начин. Това бе реванш на Маскевич за тежката загуба срещу европейския шампион през пролетта в Тирана. Дни по-късно, при пристигането си на родна земя, Кирил Милов призна, че една грешка го е разделила от финала.

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Кирил Милов

"Отидох за титлата"

Той не скри разочарованието си и призна, че е отишъл в Астана с настройка да стане шампион, но загуба на концентрация в решаващ момент е променила всичко. Накрая Милов бе категоричен, че това само може да го мотивира допълнително. В интервюто си пред медиите той заяви: "Аз отидох за титлата. Бях готов за нея. Дадох всичко от себе си, но във финалната схватка допуснах една много груба грешка. По-скоро се разконцентрирах в неправилния момент. Това ме мобилизира и ме мотивира да тренирам много повече, за да мога следващата година да дам още повече."

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борба Кирил Милов Световно първенство по борба
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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