След като Джошуа му разби челюстта: Джейк Пол обяви голямото си завръщане на боксовия ринг

Ютюбърът, който завладя боксовия ринг - Джейк Пол, обяви кога отново ще се качи на голямата сцена. Преди почти една година Пол претърпя съкрушителна загуба с нокаут от бившия двукратен шампион в тежка категория Антъни Джошуа, което постави кариерата му под въпрос. Американецът бе със счупена челюст и трябваше да се подложи на операция. Сега обаче бе потвърдено, че той ще се завърне на ринга съвсем скоро.

Джейк Пол ще се боксира през декември

Това ще се случи по време на събитие в Дубай, Обединени арабски емирства, на 24 декември 2026 година. Към момента не е известно срещу кого ще се изправи Пол в мача си за завръщане, но се смята, че няколко имена са в надпреварата за ролята на негов съперник. Бившият звезден боец от UFC Дарън Тил е сочен за един от фаворитите. В изявление, потвърждаващо новината, Пол написа в социалната мрежа "X": "Прекарах години, доказвайки, че хората грешат, поемайки рискове и изправяйки се срещу съперници, с които никой не смяташе, че ще се сблъскам.

ОЩЕ: Нокаутираше съперници за милиони, но една скара му донесе най-голямата сделка

Нищо от случилото се не е променило вярата ми в себе си или в това, към което се стремя. По-мотивиран съм от всякога и в четвъртък, 24 декември, се завръщам на ринга в Дубай, за да започна следващата глава от моето пътуване. Дубай е град, който мисли мащабно, преодолява граници и не вярва в ограниченията. Това е точно мястото, на което искам да направя своето завръщане. Имаме много имена в списъка. Да видим кой ще подпише договора. Весела Коледа, Дубай. Дядо Коледа Пол идва в града и някой ще бъде нокаутиран", добави Пол.

Мачът ще бъде 15-ият професионален мач на Пол, който вече се е изправял срещу боксьори като Майк Тайсън, Нейт Диас и Томи Фюри. Той е спечелил 12 от 14-те си мача, като загубите му са срещу Джошуа и Фюри, които са победили съответно с технически нокаут в шестия рунд и с решение на съдиите.

ОЩЕ: Без конкуренция! Дюбоа разгроми свой сънародник за 2 рунда и запази титлата си в тежка категория