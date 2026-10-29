Тежък удар за Спартак Варна след извънредна операция на техен ас

Спартак Варна получи сериозен удар, след като голмайсторът на тима Ахмед Ахмедов претърпя операция за отстраняване на костно образувание в областта на петата. Нападателят ще трябва да премине през период на рехабилитация, преди да се завърне към тренировъчния процес. Очакванията са това да се случи в началото на новата година, но засега не е посочена конкретна дата, на която той ще може отново да се завърне на терена.

Отсъствието на Ахмед Ахмедов принуждава треньорския щаб да търси спешни алтернативи

Нападателят се завърна в Спартак Варна след престоя си в Япония, но засега статистиката му е един гол в осем мача. Операцията прекъсва възможността му да подобри показателите си в следващите срещи, докато преминава през необходимото възстановяване.

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За треньорския щаб това означава да търси алтернативни решения в атакуващ план. Проблемите със състава на Спартак Варна не се ограничават до операцията на Ахмедов. В последния момент от групата за срещата с ЦСКА 1948 отпадна португалското крило Анхел Гомес заради контузия. Извън сметките е и дефанзивният халф Едсон Силва, който играе за "соколите" като преотстъпен от Ботев Пловдив. Така варненският тим ще трябва да се справя без двама футболисти за предстоящия мач, докато медицинският щаб следи състоянието им.

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