Легендарен капитан на Барселона разкри защо Роналдиньо напусна "Камп Ноу"

Роналдиньо ще остане в историята на футбола като един от най-великите играчи, стъпвали на световната сцена. За мнозина най-магичният футболист, бразилецът остави много дълбока следа, която едва ли някога ще бъде заличена. Той сам промени Барселона с пристигането си на "Камп Ноу" през 2003 г. и отвори пътя към големите успехи. Легендарният капитан на клуба Шави си спомни за това как Роналдиньо е преобразил каталунците и сподели какво е довело до спада на формата напускането му през 2008 г.

Шави: "Той промени нагласата ни"

Ето какво каза Шави за ефекта на Роналдиньо в Барселона: "Роналдиньо ни помогна изключително много. Спомням си ясно какво си помислих тогава: вече имаме този играч и сме много по-близо до победите, защото разполагаме с най-добрия футболист в света в този момент. Той промени нагласата ни. Винаги го помня усмихнат, правещ характерния си жест с пръсти. Всички в Барселона отново се ентусиазираха, а футболният свят не спираше да коментира това, което Роналдиньо правеше на терена. Започнахме да играем на съвсем друго ниво, когато той беше редом с нас".

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"Всичко беше въпрос на манталитет"

Шави разкри и причината формата на Роналдиньо да спадне преди той да си тръгне от Барселона. Според испанеца, купоните и нощният живот не стоят в основата на всичко: "Смятам, че всичко се дължеше на неговата психика и нагласа. Той спечели абсолютно всичко - титли от първенството, Шампионската лига, "Златната топка". След това сякаш си каза: "Това беше, свърших си работата". Всичко беше въпрос на манталитет, а не на купоните".

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