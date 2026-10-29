Радев, след като "взриви" Румъния за ударените кораби: "Не съм изричал точно такива думи"

Премиерът Румен Радев отрече да е правил точно такова изявление, което разпали скандал сред румънски политици и медийни анализатори, а именно, че тактиката на България да не назовава Русия като източник на нападенията е правилна - след като Румъния посочила Москва за агресор, последвали още атаки в румънското морско пространство, а след като нашата страна мълчи - в нашето нямало подобно нещо. Изявлението му, разпространено и критикувано остро в медиите в северната ни съседка, бе направено преди най-новия инцидент с контейнеровоза край Калиакра от вчера, 28 октомври.

Още: Радев може да помага на Русия да атакува кораби, в делириум е: Подозрения в румънска телевизия

"Това е някаква спекулация, недоразумение"

"Не съм чел никакви румънски медии. Това явно е някаква спекулация, някакво недоразумение", заяви Радев пред журналисти днес.

"Аз не съм изричал точно такива думи, които се цитират. Казах много ясно следното - че България не предяви категорични претенции към някоя страна, защото нямахме точни доказателства до момента. Румъния заяви, че агресорът и източникът на тези дронове е Русия. Казах следното: "Тези в България, които заявяват, че произнасяйки категорично кой праща дронове, е защитен по този начин, не са прави, защото Румъния заяви, че дроновете са руски, но това не успя да я защити". На следващия ден дронове потопиха кораб, и то в нейните териториални води", припомни премиерът.

Още: Радан Кънев: Скандал е - Радев каза на Румъния, че е виновна да предизвиква руснаците

"Искам да кажа на всички наши политици, които така убедително насаждат усещането, че – видите ли – ако ние кажем: „Вие, Русия, сте източникът на атаката“, и ако размахаме пръст, това ще ни защити – не може да ни защити това и това се случи в Румъния. Да, това не беше бариера за по-нататъшни атаки. Проблемът е много сложен, изисква трайно решение", аргументира се още министър-председателят.

Снимка: БГНЕС

Критиките

В социалните мрежи "плуват" критични коментари срещу премиера Румен Радев - твърди се, че той е обвинил Румъния, че е косвено виновна за нападенията срещу търговски кораби в Черно море. "Искам само да спомена случая с Румъния. Те го направиха, наистина, политическото ръководство в Румъния се изказа и каза "нямаме доказателства, но знаем много добре, че Русия е отговорна за тези атаки, и ги осъждаме категорично". Какво се случи? Два кораба бяха ударени и потопени по възможно най-предизвикателния начин в румънски териториални води", беше казал Радев.

Още: "С комплексите си от Кремъл Радев взриви Румъния": Мирчев говори за невменяемост на държавно ниво

Премиерът сега твърди, че думите му са били интерпретирани грешно от медиите.

По румънската телевизия Digi24 снощи протече дискусия след вчерашното изказване на премиера, предаде във Facebook кореспондентът на БНТ в Румъния Стилиян Деянов. Той предостави и цитатите по смисъл, записани от самия него по време на ефира:

Проф. Раду Албу Команеску: "Аз вече започвам да се питам дали България, българското правителство не помага някак на Русия за тези атаки? Пряко или непряко. В днешната атака корабът дори не отива към Украйна, а към Констанца".

Космин Прелипчану: "Изказването на Радев е някакъв делириум. С огромни логически проблеми... И малко дете би си задало въпроса: щом Радев казва, че руснаците са ни отмъстили, значи Радев знае, че повторните атаки са руски. Да не би да са му се обадили и да са му казали от Москва?".

Още: "Да готвя ли роднините от Варна и Бургас да се местят в София": Гняв след обвиненията на Радев към Румъния и "сервилната" му политика

Флорин Негруциу: "Атакуват ни и преди и след. Без значение. Европа не е във война с Русия, но Русия е във война с Европа".

„Политиците в Букурещ нямат избор и опитват да се срещат с нашите, белким направят нещо заедно за защита на корабоплаването, но истинският и напълно заслужен отзвук от безумните изказвания по въпроса на "миролюбците" Радев-Йотова и точно този“, написа още кореспондентът на националната телевизия.

В Румъния имаше и политически реакции срещу изказването: Радев ядоса Румъния след косвено обвинение към Букурещ за атаките в Черно море.