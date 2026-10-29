Майкъл Карик разкри истината за отношенията с Бруно Фернандеш

Наставникът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е готов да продължи да разчита на Бруно Фернандеш като капитан на отбора, въпреки напрежението между двамата след поражението от Комо в Шампионска лига през миналата седмица. Португалският нападател остана на резервната скамейка при загубата с 0:3 от Борнемут през уикенда. Решението привлече внимание на фона на разногласията между него и наставника след неуспеха на "червените дяволи".

Съмненията около Бруно Фернандеш бяха разсеяни

"Това беше решение за мача. Това е. Бруно е напълно отдаден на този футболен клуб. Нямам проблеми с това, продължаваме напред. Очакваме следващия мач сега", заяви Карик по време на пресконференция.

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"Не са ми нужни уверения от никого. Тотално разбирам позицията, разбирам работата, отговорността и това, което идва с тях. Наистина не се нуждая от уверения от никого по отношение на това", обясни англичанинът.

"Не го виждам. Единствено виждам нещата, които трябва да видя. Не търся такива неща, не помагат. Както съм казвал преди, интересувам се от мнението на феновете. Интересува ме какво е чувството в стадиона и когато пътуват за мачове - интересува ме какво даваме на тях и какво виждат. Честно казано не забелязвам нищо друго. Знам каква е работата ми и от какво се нуждаем, за да бъдем по-добри. Не ми е нужно някой друг да ми казва", каза Карик относно основния си фокус.

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