Забравен в Челси може да тръгне по стъпките на Салах, Алонсо твърди друго

През последните години Челси похарчи милиарди евро за нови играчи, като много от тях бяха дадени за млади таланти, които играят под наем в други отбори, докато станат готови да представляват "сините" на най-високо ниво. Не такъв беше случаят с бразилското крило Естевао. Той пристигна срещу 45 милиона евро на "Стамфорд Бридж" през лятото на 2025 г. и беше посочен за един от най-обещаващите таланти в световния футбол.

Естевао не получава нужните минути в Челси

Но с времето Естевао не успя да спечели място в основния състав на Челси. През миналия сезон той записа общо 36 срещи във всички турнири, като вкара 8 гола и даде 4 асистенции. Но в тези 36 мача бразилецът записа 1 676 минути, което се равнява на около 46 минути на мач. От началото на настоящия сезон обаче, с пристигането на Шаби Алонсо като нов старши треньор, Естевао записва още по-малко минути. През настоящата кампания крилото има 8 мача на сметката си, в които не е вкарал или асистирал. В тези 8 срещи той записа 172 минути, което е средно по 21.5 минути на мач.

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Шаби Алонсо заяви, че Естевао ще получи шанса си

Лошата новина за Естевао е, че той получи 125 от въпросните 172 минути в турнира за Купата на лигата, от който Челси отпадна след равенство 1:1 и изпълнение на дузпи от Ливърпул. Бразилецът изгледа и този мач от пейката, което прави бъдещето му на "Стамфорд Бридж" още по-несигурно. По това той напомня за Мохамед Салах, който имаше кошмарен престой в Челси, но след това преобърна кариерата си в по-добра посока.

И все пак, Шаби Алонсо настоява, че Естевао ще получи своя шанс в Челси. Ето какво каза испанският специалист след загубата от Ливърпул: "Разбирам ситуацията му и със сигурност той би могъл да бъде по-щастлив. Всеки играч иска да играе и да бъде част от отбора. Изиграхме няколко много интензивни двубоя, но ще има момент за всичко. Сигурен съм, че моментът на Есте ще дойде. Отговорността е моя и трябва да се справим с това".

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