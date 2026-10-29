Хаджар се опита да наруши най-строгия закон в Ред Бул и ще трябва да си поговори с шефовете

Много отбори във Формула 1 се опитват да внушат идеята, че нямат първи пилот. В Ред Бул това никога не е било въпрос. Отдавна се знае, че всеки един аспект в работата на тима и настройките по автомобила се разработват по подходящ начин за стила на каране не Макс Верстапен. Тъй като той е един от най-добрите пилоти в историята, неведнъж или два пъти някой е изгорял от второто място, тъй като не може да се адаптира към колата. А всяка отборна заповед е в полза на четирикратния световен шампион.

Хаджар тества принципите на Ред Бул

Тази практика не е тайна никому, но все пак вторият пилот на "биковете" Исак Хаджар реши да я тества по време на Гран При на САЩ миналата седмица. Французинът стартира трети на стартовата решетка на "КОТА", но бе изпреварен от съотборниците си от Ферари. Ред Бул избра да приложи различни стратегии за двамата си пилоти, което означаваше, че Верстапен, който следваше стратегия с две спирания и влезе в бокса на 13-ата обиколка, настигна Хаджар, който все още не беше влязъл в бокса. По отборната радиовръзка бе наредено на Хаджар да пропусне Макс.

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Французинът първоначално отказа да отстъпи позицията на Верстапен, но когато заповедта беше повторена с думите "това е, което ще направим", той нямаше друг избор. "Не искам да губя време в състезанието. Не мога да пусна Верстапен да ме изпревари. Съжалявам", заяви Хаджар, на което получи следния отговор от състезателния си инженер Ричард Ууд: "Не, приятелю, това е, което правим." В крайна сметка Верстапен завърши състезанието на 3-о място, докато съотборникът му остана шести.

Култард смята, че Хаджар ще има разговор с шефовете

Бившият пилот на "биковете" Дейвид Култард коментира ситуацията, като заяви, че заповедта от бокса на Ред Бул и е била просто "напомняне на правилата". Според британеца, използването на отборни заповеди в полза на Верстапен е било правилно решение, като се има предвид постигнатото досега от четирикратния световен шампион. Що се отнася до Хаджар, той смята, че може да му предстои разговор с ръководството. Според Култард шефовете на "биковете" ще направят забележка на французина и ще се надяват това никога повече да не се повтори.

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