Асен Василев: „Прогресивна България“ плаши гаргите с опорката за „нова сглобка“

„Прогресивна България“ и нейните говорители разпространяват опорки за нова управленска сглобка и за изпращане на български войски в Украйна. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в интервю предаването „Лице в лице“ по bTV в коментар за предизборната кампания преди балотажа за президент. Василев отрече да е имало договорки с Делян Пеевски или негови посредници за пренасочване на гласове към кандидатската двойка Андрей Гюров – Георги Сандев, подкрепена от ПП и „Демократична България“.

Още: Йотова се притесни, че ако загуби, пада и правителството на Радев (ВИДЕО)

По думите му твърденията за задкулисни договорки са част от предизборната реторика на „Прогресивна България“. Василев припомни протестите, довели до падането на кабинета на Росен Желязков, и заяви, че тогава неговата формация е била сред участниците в демонстрациите, докато Румен Радев е бил в президентството. Според него, ако някой трябва да бъде питан за задкулисни договорки, това е самият Радев.

„Прогресивна България“ е изоставена от 900 000 избиратели

Според Асен Василев резултатите от първия тур показват сериозно разочарование от управлението на „Прогресивна България“. Той заяви, че около 900 000 избиратели са оттеглили подкрепата си за формацията заради икономическата политика и неизпълнени обещания.

По думите му гражданите са изразили недоволство от обедняването и от неизпълнените ангажименти, поети преди април. Василев постави под въпрос и обещанията за мир, като посочи зачестилите инциденти с дронове и нападенията срещу плавателни съдове в Черно море.

Още: "Няма как аз да поискам ареста на Борисов": Асен Василев отрича думите на шефа на НСО (ВИДЕО)

Той обвини Румен Радев, че носи отговорност за действията на властта, тъй като според него формацията му контролира президентството, Министерския съвет и парламента. Василев разкритикува и изявление на Радев за инцидент с румънски кораб, като заяви, че то е предизвикало сериозен дипломатически проблем и може да затрудни сътрудничеството с Румъния в Черно море.

Председателят на ПП призова избирателите да гласуват на балотажа и да дадат „червен картон“ на Румен Радев и управлението му. Той предупреди и за възможни последици от бъдещия бюджет за 2027 г., като заяви, че е необходим институционален коректив, който да защитава гражданите и да реагира при незаконни решения.

Готови ли са за разговори за Висшия съдебен съвет?

Василев отхвърли идеята, че острият тон към „Прогресивна България“ и Радев изключва бъдещо сътрудничество по важни въпроси, включително избора на нов Висш съдебен съвет и бъдещ главен прокурор. Той заяви, че ПП не смята да договарят решенията на партийно ниво, а ще оценява кандидатите според професионалните им качества, независимостта и липсата на зависимости. „Разбира се, ако кандидатът е изряден и става, никакъв проблем“, каза Василев в отговор на въпрос дали би подкрепил кандидат на „Прогресивна България“ за Висшия съдебен съвет.

Още: "Само руските знамена липсват": Василев критикува тона на Йотова преди балотажа

По думите му формацията вече е разгледала номинациите и ще вземе решение след изслушванията, без да се съобразява коя партия е предложила съответния кандидат. Василев подчерта, че членовете на ВСС определят кадровата политика в съдебната система – назначенията, повишенията и дисциплинарните мерки.

Той изрази и недоволство от ограничения достъп до част от информацията за кандидатите, като посочи, че документи, които не са класифицирани, се съхраняват в кабинета на председателя на правната комисия и могат да бъдат преглеждани само там.

Арестуваните кметове от ДПС са „заложници“

Председателят на ПП коментира и обвиненията, че защитата на арестувани кметове от ДПС е опит за привличане на подкрепата на техните избиратели. Той заяви, че позицията на формацията му е принципна и се отнася до всички обвиняеми, независимо от политическата им принадлежност.

Василев подчерта, че протестите срещу задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и други представители на местната власт не са били срещу разследванията, а срещу продължителното им държане в ареста. Според него задържането под стража трябва да се прилага при наличие на законови основания, а не да се използва като форма на репресия.

Още: "Не сме в комунистически комитет по цените“: Асен Василев каза каква е формулата срещу поскъпването

Той определи арестите на кметове непосредствено преди първия тур като показни и заяви, че според него това е било опит на Радев да си осигури позиции за преговори. „Това беше опит на Радев да вземе заложници“, каза Василев. На въпрос с каква цел би било направено това, той отговори: „Е, за да преговаря, очевидно“. Василев допусна, че предстоящият балотаж ще покаже дали подобна стратегия е дала резултат.

Още: Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ