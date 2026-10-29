"Забравиха, че войната в Украйна продължава": Домакинство на Москва предизвика огромен скандал в щангите

Решението Москва да бъде домакин на Световното първенство по вдигане на тежести през 2030 година предизвика гневни реакции. Наскоро бе обявено, че руската столица е избрана за домакин на турнира, което е първото световно събитие в олимпийски спорт, възложено на Русия след мащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 година. Решението на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) идва четири месеца, след като тя възстанови правото на руските и беларуските спортисти да се състезават под националните си флагове и символи.

В Полша реагираха остро на домакинството на Москва

Спортните власти в Полша, която по-рано тази година загуби правото да бъде домакин на две големи младежки състезания по вдигане на тежести, след като отказа достъп на руски и беларуски спортисти, реагираха остро на това решение. Полската федерация по вдигане на тежести заяви, че възлагането на шампионата през 2030 г. на Русия е решение, което не може да се разглежда единствено през призмата на спорта. То повдига въпроси относно достоверността на международните спортни институции и изглежда пренебрегва продължаващата война в Украйна.

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"Сякаш е забравено, че войната в Украйна, започната от Русия, все още продължава", се пише в позицията на Полската федерация. "Това повдига ключовия въпрос: дали международните спортни федерации отчитат по-широкия политически контекст с еднаква последователност, когато вземат решения, които са в полза на Русия?"

Министърът на спорта на Полша Якуб Рутницки също не остана безучастен към случая. Той излезе с публикация в социалната платформа "Х", в която категорично осъди решението Русия да получи домакинството за Мондиала. Той вярва, че страната не трябва да приема състезание от подобен ранг, докато военните действия с Украйна продължават. Той написа: "Това е решение, което нанася болка на жертвите от войната. Спортът не може да се използва за легитимиране на действията на агресор."

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