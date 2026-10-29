ОББ Милениум център събра любителите на екстремното градско бягане в шестото издание на ОББ Vertical Run

14 деца под 12 години се включиха в уникалния за България вертикален маратон

Шестото подред издание на ОББ Vertical Run донесе изключителна конкуренция, подобрени резултати и огромен интерес за поредна година. Екстремната надпревара се проведе в ОББ Милениум център, в който се помещава централата на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group. Интересът към събитието с всяка година нараства, като този път бяха достатъчни само дванадесет часа, за да се запълни квотата в категория Open на надпреварата. По традиция участниците бяха разделени в три категории – щафета, Team Blue (съставена ексклузивно от служители на финансовата група) и Open – за любители бегачи. През тази година служителският интерес отбеляза своеобразен рекорд, като такъв беше регистриран и при щафетите, където бяха формирани 26 отбора от по четирима състезатели.

„Събрали сме се с една обща цел – да се забавляваме и да покажем, че заедно можем да стигнем далеч. Благодаря на всички участници, доброволци и партньори, които направиха възможно провеждането на това любимо за всички събитие. Пожелавам на всички много енергия, леко изкачване и силен финал.“, с тези думи се обърна към участниците Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ, който даде и индивидуален пример, като се включи в една от щафетите в надпреварата.

Най-доброто време в тазгодишното издание на надпреварата беше постигнато при щафетите, където отборът „No name“ закова хронометъра на 03:42.9 минути. Това е третата поредна победа на щафетата в този състав, като тя подобри своето време с 00:83.6 от предходната година, като резултатът им е нов рекорд на трасето. Техни подгласници станаха състезателите от щафетата „Стълбите“, които финишираха само на 23.8 стотни след победителите с време 04:06.8. Трета остана щафетата „Мойте“ с време 04:18.3 минути. Показателно за нивото на надпреварата е, че първите четири щафети през тази година са с по-добро време от 04:26.5 минути, което бе постигнато от победителите в тази категория през 2025 г.

В категория Team Blue при жените най-добра бе Златина Костадинова с време 06:13.0, следвана от Мария Калайджиева с 06:20.0 и Лиляна Бановска – с 06:32.1 минути. Това е единствената категория в надпреварата, в която има победител, различен от миналогодишния. При мъжете с хеттрик от победи се отчете Янко Янков, който финишира с време 04:46.0. На девет стотни след него на почетната стълбичка се нареди Николай Дерменджиев с 04:55.5, а трети остана Филип Шишманов с 05:16.6 минути.

В най-оспорваната категория Open участваха 130 състезатели. Мария Николова при жените отбеляза поредната си победа с впечатляващ резултат от 04:47.4, като подобри с 2.2 стотни миналогодишния си резултат от 04:49.6 минути. Тя изпревари с 20.3 стотни втората Веселка Иванова-Костова с време от 05:07.8 минути. Трета се класира Росица Белева с 05:37.4 минути. Мария Николова има вече три победи в ОББ Vertical Run, като е единствената жена с време под 5 минути. Нейният резултат е и шести сред всички индивидуални участници в надпреварата.

Трета поредна победа в екстремната надпревара спечели и победителят в категория Open при мъжете – Александър Педев. Той също подобри миналогодишния си резултат от 04:22.3 минути с 10 десет стотни, като пресече финалната линия с резултат 04:11.3. Втори остана Павлин Беев с 04:29.4, а трети – Денислав Добрев с 04:30.5 минути.

1012 стъпала в посока и близо 200 метра обща денивелация не затрудниха и най-малките участници, записали се в състезанието. Рекорден брой от 14 деца под 12 години успешно стартираха и финишираха в състезанието, като най-малкият „маратонец“, покорил трасето, беше само на 7 години. За поредна година в състезанието се включи и незрящият Виктор Асенов. Тази година той беше придружаван по стълбите от един от водещите състезатели в планинските бягания Калоян Пейчев-Кофето. Виктор отново бе пример за всички с резултат от 07:27.8 минути, изпреварвайки десетки участници в надпреварата.

Всички състезатели получиха медали, а призьорите – ваучери за спортни стоки. Подаръци от „KakSi“ – здравното приложение на ДЗИ, получиха най-малките участници, които показаха изключителен кураж и спортен дух и бяха вдъхновяващ пример в шестото издание на ОББ Vertical Run.

ОББ Vertical Run е единственото състезание за изкачване на стълби във високи сгради в България. То се нарежда до световноизвестни вертикални маратони като тези в Айфеловата кула и Емпайър Стейт Билдинг и събира все по-голям интерес сред любителите на екстремни бягания в страната. От миналата година надпреварата се отразява и в Towerrunning World Association – R3124 - Towerrunning. Специфичното за българската надпревара е, че за разлика от повечето такива по света, българското трасе включва не само изкачване, но и слизане по стълбите на сградата. ОББ Vertical Run продължава да е единственото подобно състезание в сграда на компания от KBC Group в света и част от ангажимента на групата за насърчаване на активния и здравословен начин на живот.