Пътят към върха и посланията, които оставяме след себе си: Михаела Маринова пред Actualno.com (ВИДЕО)

На 28 ноември 2026 г., като част от есенното издание на обичания фестивал „Салон на изкуствата“ в Националния дворец на културата, любимата на публиката Михаела Маринова ще се качи на сцената на Зала 1, за да направи поредната си стъпка напред.

След три студийни албума, завиден брой награди, десетки песни, които хората не просто слушат, а носят със себе си, тя е готова да прескочи и тази важна летва и да подари на публиката незабравима среща с музиката.

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"Много се вълнувам, защото това ще е най-голямото нещо до този момент, което ще ми се случи в музикалния ми път. Подготовката започна доста отдавна - още от май сме мобилизирали всички екипи и хора, с които ще се обградим, за да сме сигурни, че ще можем да предоставим на хората най-доброто", разказа Михаела Маринова в предаването "Студио Actualno".

Тя сподели, че за последните 11 години не са се променили много неща свързани с желанието ѝ за създаване на музика и развитие. Макар времето между първия ѝ музикален успех на сцената на популярен музикален ТВ формат през 2015 до днес да е минало бързо, тя разказа, че все още носи в себе си детския дух.

"През тези години аз успях да изградя и да си отгледам една лоялна публика, от едни интелигентни хора, които са ценители на музиката, посланието и смисъла, и го търсят всеки ден. Това ме прави истински щастлива и знам, че благодарение на това съм на прав път", разказа Маринова.

Макар младата певица да е на сцената от повече от десетилетие, по думите ѝ нейният път тепърва започва. Тя се определя като амбициозна и перфекционист, но също така и като болезнено критична към себе си.

"За мен всичко започва сега. Приемам НДК като едно много гръмко начало на кариерата ми в дългосрочен план", заяви тя.

2026 г. е специална за Михаела. Освен, че влезе успешно в ролята на Сали Боулс в мюзикъла "Кабаре" на Музикалния театър, тя за първи път се представи като вокален педагог в предаването "Като две капки вода", където помага на някои от най-разпознаваемите лица в българския ефир и показва различното лице на своя опит.

А между всичко това - непрекъснато движение. Концерти, срещи с публика, нови песни, които добавят нюанси към вече изграденото. Следващият ѝ музикален етап набира скорост - нов кратък албум, който излиза съвсем скоро.

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