Министър Иван Шишков пред Actualno: Конкретика кой какво е плащал за пътища и какво се прави сега (ВИДЕО)

Правим система за актуална информация на трафика в реално време - къде има задръствания, къде има катастрофи. Това бяха усилия през последните месеци. Проблемът обаче е, че ги няма пътищата, няма ги и магистралите. Най-важното, което правим, е да увеличим проектанта готовност на всички магистрали.

Това заяви ексклузивно в предаването Студио Actualno министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, коментирайки проблемите на българските пътища. Работим интензивно за магистралата от Русе до “Маказа”. Ще възложим проектиране и подробен устройствен план. За три години има огромен застой в инфраструктурните проекти. Това е във връзка с нежеланието на властта да проектира тези магистрали, обясни Шишков.

Той каза, че властта сега трябва да си напише домашното, за да може тези магистрали да се проектират. Активно работим по “Струма”, както и по “Хемус”.

Шишков отговори на критиките за скъпите километри на “Струма”, като каза, че десет години се търси решение накъде да отиде магистралата. Лошото е, че едва девет години по-късно двете ленти ще бъдат изнесени от дефилето. Правителтвото на Желязков определя цената, а правителството на Гюров пуска договорите. Нападките на Нанков се превръщат в ехо на Ивайло Мирчев. Всичко това минава всякакви морални граници. Можеше да се обадят и да попитат кое е вярно и кое не, категоричен бе Шишков.

Той каза, че правителтвото на Румен Радев е изнесло много факти и и обстоятелства за сделки и процедури, които е трябвало бъдат спрени. Ние се опитваме да осветлим всички сделки и кражби в държавата, категоричен бе още Шишков.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.