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Спорт по телевизията днес – 7 август 2024 г.

07 август 2024, 09:35 часа • 91 прочитания
Спорт по телевизията днес – 7 август 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 7 август 2024 година:

08:25 ЛОИ: Лека атлетика EUROSPORT

10:00 ЛОИ: Таекуондо EUROSPORT 2

Йоана Илиева започва участието си в Париж 2024

10:30 ЛОИ: Кану-каяк, лека атлетика, борба БНТ 3

10:30 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2

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11:00 ЛОИ: Лека атлетика БНТ

ОЩЕ: Париж 2024: Програма на българите на Олимпийските игри днес - 7 август

Йоана Георгиева

12:30 ЛОИ: Спортно катерене, комбинация, мъже EUROSPORT 2

14:00 ЛОИ: Колоездене на писта EUROSPORT

14:15 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2

Време е за вдигане на тежести на Игрите в Париж

16:15 ЛОИ: Вдигане на тежести, 61 кг, мъже EUROSPORT

16:15 ЛОИ: Вдигане на тежести, кат. до 61 кг, мъже БНТ 3

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16:30 ЛОИ: Водна топка, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2

17:00 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже БНТ

Иван Димов

17:30 Волейбол: Испания – България, Европейско първенство за жени до 20 г. MAX Sport 2

18:00 ЛОИ: Таекуондо EUROSPORT 2

18:00 Тенис, ATP 1000: Монреал MAX Sport 1

18:15 ЛОИ: Хандбал, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2

18:15 ЛОИ: Колоездене на писта EUROSPORT

Короната на олимпийските игри - лека атлетика

20:00 ЛОИ: Лека атлетика БНТ 3

20:00 ЛОИ: Лека атлетика EUROSPORT

ОЩЕ: Жалко! Пламена Миткова остана извън финала на дълъг скок в Париж

Пламена Миткова

20:30 ЛОИ: Баскетбол, четвъртфинал EUROSPORT 2

20:30 ЛОИ: Лека атлетика БНТ

21:00 ЛОИ: Борба EUROSPORT 2

21:00 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже БНТ 3

21:30 ЛОИ: Водна топка, четвъртфинал, мъже EUROSPORT 2

Волейболният турнир влиза в решителна фаза

22:50 ЛОИ: Волейбол, полуфинал, мъже EUROSPORT

23:00 ЛОИ: Баскетбол, четвъртфинал EUROSPORT 2

23:30 ЛОИ: Бокс EUROSPORT

23:30 ЛОИ: Бокс БНТ

ОЩЕ: Безапелационна! Имане Хелиф е финалистка на Игрите в Париж 2024

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Олимпийски игри в Париж 2024
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