Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф се готви за дългоочакваното си завръщане на ринга след триумфа на Игрите в Париж през 2024 година. Алжирката, която се оказа в центъра на един от най-големите скандали на Олимпиадата заради спорове около допустимостта ѝ да се състезава при жените, трябва да проведе първия си официален двубой от повече от две години. Плановете ѝ обаче претърпяха неочаквана промяна непосредствено преди срещата.

Имане Хелиф остана без съперничка преди завръщането си

27-годишната боксьорка трябваше да се изправи срещу нидерландката Кларида Сарабия на 15 декември в професионален двубой, предвиден за шест рунда. 21-годишната ѝ противничка обаче се е отказала от участието по административни причини. Организаторите потвърдиха, че въпреки промяната Хелиф ще се качи на ринга на предварително обявената дата.

"Опонентката трябваше да се откаже от мача поради административни причини. Той все пак ще се състои на 15 декември. Ще обявим новата съперничка скоро", заяви говорител на промоутъра пред агенция Ройтерс.

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Скандалът от Париж 2024 продължава да преследва олимпийската шампионка

Хелиф не е участвала в официални състезания след спечелването на олимпийското злато в категория до 66 килограма през лятото на 2024 година. Тогава участието ѝ предизвика международни спорове заради твърдения на Международната боксова асоциация (IBA) относно резултатите от тестове за определяне на допустимостта ѝ до женските състезания. Тези твърдения бяха оспорвани, а Международният олимпийски комитет позволи на алжирката да участва в Игрите.

През февруари Хелиф заяви, че е готова да се подложи на генетични тестове, но единствено ако бъдат организирани от Международния олимпийски комитет.

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