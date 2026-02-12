Емоция като на Олимпиада. Силна емоция: Бащата на Лора Христова горд с дъщеря си

Емоция като на Олимпиада. Силна емоция. Не е спрял телефонът да ми звъни и имам много неприети обаждания, заяви пред БНТ Христо Христов - бащата на бронзовия ни медалист в биатлона Лора Христова от Олимпийските игри в Милано/Кортина. Още: Велико! Лора Христова донесе втори медал за България от Зимните олимпийски игри 2026

Семейството е зад нея

Снимка: Getty images

Той обясни, че е гледал с интерес дъщеря си на Зимните олимпийски гри в Милано/Кортина. "С Лора се чухме вчера вечерта преди 22:30 часа и сега преди 10-15 минути. Лора ми каза, че е много яко", сподели гордият баща. Той уточни, че Лора Христова е тренирала биатлон още от трети клас и много се е "запалила" по спорта.

Христо Христов сподели още, че самият той не е биатлонист.

Бащата на Лора Христова добави още, че на всеки един старт в живота ѝ и я е подкрепял. Каквото и когато е имала нужда, винаги семейството е било зад нея, каза още бащата на бронзовата ни медалистка в биатлона на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Младата българска биатлонистка Лора Христова направи перфектното състезание и спечели бронзов медал за България в дисциплината 15 км индивидуално при жените на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина! Тя финишира с безгрешна стрелба - 20 от 20, за да финишира първа и да поведе във временното класиране. Малко по-късно българката отстъпи две места, но остана в топ 3, за да донесе втори медал на България от Игрите в Милано/Кортина.

"Много съм щастлива, през цялото време имах информация коя се движа. Гледах да не мисля за това, да се фокусирам върху състезанието, върху стрелбата, мислех само как да изпълнявам правилно елементите от стрелбата и техниката в бягането", заяви Лора Христова веднага след финала, още докато състезанието бе в ход.

Иначе олимпийският медал на Лора е трети за българския биатлон - след златото на Екатерина Дафовска от Нагано 1998 и бронза на Ирина Никулчина от Солт Лейк 2002. Любопитното е, че именно Дафовска ще награди Лора Христова на церемонията по награждаване на Зимните олимпийски игри.

