"Бронзовата" Лора: Нямах време за празненствa - масаж, допинг проба и отговаряне на обаждания

Младата българска биатлонистка Лора Христова даде интервю в сутрешния блок на NOVA, след като завоюва втори бронзов медал за страната ни от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тя разказа как не е имала време да отпразнува отличието, защото е трябвало веднага да се яви на допинг процедури, после е била на масаж, а също е отговаряла на телефонни обаждания. По думите на 22-годишната състезателка подготовката отнема много време, като почти не се прибира вкъщи.

Лора Христова: Биатлонът е моята страст и го правя с любов

"Биатлонът е моята страст и го правя с любов. Нямах време за празненствa, защото трябваше веднага да се явя на допинг процедури, а после имах масаж, отговарях и на обаждания. Вече не си спомням с кого говорих първо. Безкрайно съм благодарна на цялата федерация и отбора за подкрепата. Имахме възможност да се подготвяме при чудесни условия в последните години", заяви Христова в ефира на NOVA.

„Трябваше да контролирам психиката и емоциите, които минават през мен, тъй като биатлонът е бягане и стрелба. За стрелбата специално е важно да се събереш и да не мислиш за нищо друго. Най-скъпият ми поздрав е от семейството ми, казаха, че са горди с мен и се разплакаха. Разбрах, че съм успяла да завърша трета, когато Франсиска Пройс в съблекалнята попита останалите момичета дали знаят коя е българката, която е спечелила медал. Благодаря на всички за подкрепата и за това, че вярваха в мен”, допълни тя.

„Общо взето само месец съм у дома. С целия отбор сме доста сплотени и това много помага, защото не е лесно постоянно да сме далеч от семейство и приятели. Тренираме основно в Германия и Италия. В България има накъде да се подобряват условията, защото пътуването е много и е тежко психически. На 11 години се записах на биатлон заради стрелбата, беше ми много интересно. Веднага разбрах, че е моят спорт. Казах си, че е много готино да стрелям. Цветан Цочев от клуба в Троян - ”Аякс”, ме запали по биатлона. В един момент се колебаех дали да продължа, но винаги съм обичала спорта, преживях разочарование, но се справих и реших да гледам напред. Когато започнах да се занимавам професионално, ми хареса още повече, обичам да пътувам и да общувам с различни хора”, каза още бронзовата медалистка от Зимни олимпийски игри.

