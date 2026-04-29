Среща на високо ниво постави основи за разширяване на София като водещ център за лека атлетика

Президентът на Българската федерация лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов проведе работна среща с кмета на София Васил Терзиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на леката атлетика в столицата, съобщиха от родната централа. В рамките на разговора Васил Терзиев се запозна подробно с визията и приоритетите на новото ръководство на БФЛА. Двете страни обмениха идеи за бъдещо сътрудничество, насочено към устойчиво развитие на спорта и по-ефективна координация между институциите.

София има нужда от нова спортна инфраструктура за лека атлетика

Сред основните акценти в срещата бе необходимостта от модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура на територията на Столична община – водещ център за лека атлетика в страната по брой клубове и активно състезаващи се състезатели. Обсъдени бяха и възможностите за идентифициране и развитие на нови терени, подходящи за тренировъчна и състезателна дейност.

Кметът на столицата изрази желание да бъде своевременно запознат с календара на федерацията за 2027 година, с цел по-добро планиране и подкрепа на предстоящите събития, които се радват на все по-голям интерес.

Срещата поставя начало на по-активен диалог между двете страни и е част от стратегията на БФЛА за партньорство с местната власт. През пролетта Георги Павлов проведе подобни разговори и с кметовете на Пловдив - Костадин Димитров и този на Перник - Станислав Владимиров. Инициативата ще продължи и през месец май с нови срещи в различни региони на страната, като целта остава една – по-добро бъдеще за българската лека атлетика.

