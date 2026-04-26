Поставиха уникален световен рекорд, който счупи историческа бариера в леката атлетика

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Исторически ден в света на леката атлетика! За пръв път човек официално успя да счупи 2-часовата бариера в маратона. Направи го 31-годишният кениец Себастиан Саве, който постави нов световен рекорд на дистанцията от 42 км и 195 метра с време от 1:59:30 часа, спечелвайки Лондонския маратон. А това не е всичко - още един атлет в състезанието успя да слезе под 2 часа, а трети атлет също успя да бие досегашния световен рекорд на маратон.

Себастиан Саве счупи световния рекорд на маратон, двама мъже слязоха под 2 часа

Лондонският маратон 2026 на практика сътвори най-силното бягане на маратон за мъже в цялата история, след като първите трима състезатели записаха трите най-силни резултата за всички времена. Доминантът в маратонското бягане в последните години Саве успя да се наложи в изключително конкурентното състезание, като в последната миля от дистанцията успя да се откъсне пред Йомиф Кеджелча, който пък завърши за 1:59:41 часа.

Джейкъб Киплимо също подобри досегашния световен рекорд

Интересното е, че това бе официален дебют за Кеджелча в маратона, с което той прави най-бързия резултат за дебютант на тази дистанция. Трети пък финишира световният рекордьор на полумаратон Джейкъб Киплимо с резултат от 2:00:28 часа - със 7 секунди под досегашния световен рекорд на покойния Келвин Киптум, който през 2023-та записа 2:00:35 часа. Амос Кипруто завърши четвърти с 2:01:39, а пети пък финишира олимпийският шампион на маратон Тамират Тола с 2:02:59.

BREAKING VIDEO: Kenya's Sabastian Sawe becomes the first person ever to win a regular marathon in under two hours, setting a new world record at the London Marathon in 1:59:30!



Слизането на Кипчоге под 2 часа не бе ратифицирано като световен рекорд

Припомняме, че първият човек, слязъл под границата от 2 часа на маратон, бе Елиуд Кипчоге през 2019 година. Тогава той записа 1:59:41 на специално събитие, което бе организирано, за да покаже, че тази мисия е възможна. Резултатът му тогава не бе признат за световен рекорд, защото не бе поставен по време на официално състезание, и съответно не отговаряше на правилата на Световната атлетика.

Впечатляващ е и начинът, по който Себастиан Саве успя да проведе бягането си. Той и останалите състезатели преминаха първата половина от дистанцията за 1:00:29 часа с амбициозно темпо за резултат около 2 часа. Постепенно темпото започна да се увеличава, като ключовият момент дойде между 30 и 35 км, когато Саве и Кеджелча се откъснаха на Киплимо след 13:54 мин. за 5-те километра. В края на дистанцията Саве направи допълнителен натиск, за да се откъсне и на Кеджелча и да финишира с 11 секунди пред него.

Саве показа, че е готов за световен рекорд още в Берлин

Саве даде заявка да счупи световния рекорд още миналата година, когато при горещо време бяга уникален резултат на маратона на Берлин. Тогава имаше и предистория - Саве сам инициира да бъде тестван по всяко време за допинг в подготовката си за Берлинския маратон, като му правеха проби почти всеки ден. По този начин той искаше да покаже, че вярва в чистия спорт, а и за да се разграничи от многобройните случаи на негови сънародници, хванати с допинг в последните години.

For those wondering if we can trust this new 1:59:30 marathon world record by Sabastian Sawe since there have been so many Kenyan runners caught doping and using performance-enhancing drugs in recent years...it's always hard to have 100% certainty, but credit to Sabastian Sawe,…

Световен рекорд на маратон и при жените

Втората половина от дистанцията бе премината от Саве за невероятните 59:01. Иначе световен рекорд бе поставен и при жените - Тигст Асефа от Етиопия финишира за 2:15:41 часа, което е най-добро време на маратон в състезание изцяло за жени (има отделен световен рекорд на маратон за жени, в който са позволени и мъже пейсъри). Тя имаше кенийска компания почти до края, като Хелън Обири и Джойсилин Джепкосгей финишираха съответно за 2:15:53 и 2:15:55.

Автор: Стефан Йорданов

