"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Българската спортна гимнастика има богата история на световно ниво, но има едно постижение, което дори четири десетилетия по-късно остава все така непокътнато. Става въпрос за бронзовия медал от Олимпийските игри в Сеул през 1988 на Диана Дудева. Тя е първата ни и единствена представителка в този спорт с отличие от най-големия спортен форум.

От Плевен до голямата сцена

Родена на 7 юли 1968 година в Плевен, Дудева прави първите си стъпки в гимнастиката едва на 9-годишна възраст. Първоначално тя се насочва към художествена гимнастика, но съвсем скоро осъзнава, че това не е нейната дисциплина. Причина за това е, че ѝ липсва адреналинът. В интервюта тя споделя, че се нуждае от повече динамика, предизвикателства и движение. Междувременно по-голямата ѝ сестра тренира спортна гимнастика и Диана често прекарва времето си в залата покрай нея. Чрез нея тя постепенно открива своето място в света на спорта.

Първата ѝ треньорка е Маргарита Томова. След нейното преместване в София, за да работи в ЦСКА, Дудева също я последва и поема към столицата. Така тя се разделя със семейството си и започва нов живот далеч от родния дом. Българката попада в среда, в която талантът е само началото, а успехът изисква години дисциплина, постоянство и лишения.

Пътят до олимпийския връх

Дудева не се появява случайно на олимпийската сцена. Още преди Сеул тя успява да заяви името си сред силните състезателки в света. През 1986 година печели сребърен медал с отбора и бронз на греда на Игрите на добра воля в Москва. Година по-късно идва и силното ѝ представяне на Европейското първенство в същия град. Там българката завоюва бронз в индивидуалния многобой и сребро на смесена успоредка. През 1987 година тя участва на Световното първенство, където завършва девета в многобоя. Всичко това я превръща в една от надеждите на България за предстоящите Олимпийски игри.

Олимпийските игри в Сеул през 1988 година са върхът в състезателната кариера на Диана Дудева. Българката се представя силно в многобоя, където завършва девета, а националният ни отбор заема пето място. Най-големият момент обаче предстои във финала на земя. Със своето изпълнение Дудева заслужава оценка от 19,850 точки и се нарежда на трето място. Пред нея остават съветските гимнастички Елена Шушунова и Оксана Омелянчик. За България това е исторически бронзов медал - първото олимпийско отличие в историята на женската ни спортна гимнастика, постижение, което ще остане без повторение в продължение на десетилетия.

След завръщането си в България Дудева е посрещната от родителите си. Умората от напрежението и състезанието обаче се оказва толкова голяма, че тя заспива още в колата. В родния си Плевен прекарва следващите 48 часа в сън. Едва след това започва постепенно да осъзнава какво е постигнала. Записва се в Националната спортна академия, сменя средата и започва нов етап от живота си.

Животът след големия успех

След олимпийския си успех Дудева не продължава дълго със състезателната си кариера. Сеул се оказва последната ѝ голяма сцена като активна състезателка. Тя обаче не се разделя окончателно със спорта. Омъжва се за Пламен Петков, който подобно на нея е голямо име в българската спортна гимнастика и двукратен европейски шампион. Двамата постепенно изграждат нов живот, в който залата отново заема централно място. През 1992 година заминават за Гърция, след като получават покана да работят в местен клуб в град Трикала. Първоначалната идея е престоят им да бъде временен, но той се превръща в десетилетия. По-късно Дудева работи и с гръцкия национален отбор.

Времето минава, поколенията се сменят, а спортната гимнастика продължава да се развива. Макар и България да има своите млади надежди, олимпийският медал на Диана Дудева остава единственото отличие на наша представителка в женската спортна гимнастика.

Автор: Жанина Колева

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