Шампионът в Moto GP Марк Маркес ще се оттегли от спорта само няколко дни след като спечели осмата си корона, с което изравни рекорда в кралския клас. 33-годишният испанец защити световната титла в Португалия миналия уикенд, с което се изравни с Джакомо Агостини и изпревари с една титла великия Валентино Роси. Пилотът на Дукати удължи договора си до 2028 година през юни, но промени плановете си и ще сложи край на професионалната си кариера след последното състезание за сезона във Валенсия в неделя, 29 ноември.

Официално: Марк Маркес сложи край на състезателната си кариера

Вместо да направи обявяването по време на пресконференция, той изненада зрителите на прякото предаване от първата тренировка, като държеше серия от картички, докато седеше в гаража. На тях пишеше: "Благодаря на всички, които бяха част от това пътуване. Надявам се да сте се насладили на него толкова, колкото и аз. Това ще бъде последното ми състезание в MotoGP. Ние написахме история."

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Маркес спечели първата си титла през 2013 година и остава единственият пилот, спечелил шампионата в Moto GP още в дебютния си сезон. Той започна кариерата си с отбора на Хонда, спечелвайки шест титли в седем сезона до 2019 година. След като през 2024-а се присъедини към Грезини Рейсинг - сателитния отбор на Дукати, той спечели шампионата и в двата сезона, присъединявайки се към Роси като единствените пилоти, спечелили поне две световни титли с два различни производителя.

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A message from @marcmarquez93 🚨 BREAKING NEWS: This will be Marc Marquez's LAST RACE IN #MotoGP #ValenciaGP 🏁 https://t.co/WvgDWBPA6b — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 27, 2026