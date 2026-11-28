Българският пилот на Никола Цолов направи много важна крачка към титлата във Формула 2 с четвъртото си място в спринта на Гран При на Катар. Родният състезател за пореден път демонстрира безгрешна техника и спечели 5 точки. По този начин той се доближи само на две точки от лидера в класирането Рафаел Камара, който се оттегли от битката за титлата. За Цолов и останалите пилоти от Формула 2 предстои неделната надпревара на "Лусайл", на 29 ноември, която ще започне в 14:00 часа българско време.

Цолов с 4-о място в спринта в Катар

Цолов загуби място на старта срещу съотборника си Ноел Леон и зае петата позиция, а Джошуа Дюрксен и Фреди Слейтър се откъснаха значително в челото. В седмата обиколка обаче влезе автомобил на сигурността заради инцидент с Мари Боя. След рестарта Цолов напредна с една позиция заедно с Леон, след като Слейтър отпадна от надпреварата, а българинът бе четвърти зад мексиканеца. Мартиниус Стеншорн пък оглави класирането и бързо се откъсна с три секунди пред Дюрксен.

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Цолов завърши на четвъртото място, а неговият основен конкурент за титлата Алекс Дън финишира на петата позиция и по този начин българинът увеличи преднината си срещу ирландеца на 12 точки. Цолов вече е с 205 точки и изостава с две от лидера в класирането Рафаел Камара, който няма да кара в последните два кръга. Българския лъв ще стартира от 7-а позиция в неделната надпревара на пистата "Лусайл".

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