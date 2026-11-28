Битката за титлата във Формула 2 придоби неочакван развой, след като лидерът в класирането се оттегли. Рафаел Камара имаше аванс от 7 точки пред Никола Цолов два кръга преди края. Бразилецът обаче ще пропусне края на кампанията в подготвителната серия, след като отборът на Хаас обяви, че той ще завърши сезона във Формула 1. Той вече беше определен да се състезава за американския тим през 2027 година, но преждевременното напускане на Естебан Окон му отвори вратата за по-ранен дебют.

Камара не скри разочарованието си от развоя на събитията

След като се справи с предизвикателните условия на "Интерлагос", Камара натрупа допълнителен опит на Гран при на Лас Вегас, преди отборът да обяви, че той ще продължи в новата си роля до края на сезона. В изявление в Катар Камара призна, че макар това вероятно да е правилното решение в дългосрочен план, все пак "не е било лесно" да се откаже от борбата за титлата във Формула 2 и се чувства малко тъжен от развоя на събитията.

ОЩЕ: Официално: Никола Цолов остана сам в битката за титлата във Формула 2

"В крайна сметка това беше решение, което вероятно ще се окаже по-разумно за бъдещето - да остана във Формула 1 и да се подготвя за следващата година. Това не беше решение, което беше взето за един ден, защото това не е лесно решение", призна Камара пред медиите. На въпроса дали вярва, че все още има шанс да спечели титлата, което би зависело от два кръга с ниски резултати за съперниците му, Камара отговори: "Мисля, че това ще бъде много трудно. Това беше година, през която работих за това, за титлата, и имахме шанс да се борим за нея. Малко ми е тъжно, че няма да мога да се състезавам през тези два уикенда, но както казах, мисля, че за в бъдеще това ще ме направи по-подготвен и по-готов за всичко. Беше трудно решение."

ОЩЕ: Шумахер: Рафаел Камара има потенциал да бъде световен шампион и да замени Люис Хамилтън