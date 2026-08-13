Европейското първенство по волейбол за жени 2026 идва в ефира на MAX Sport и MAX One

Волейболните емоции продължават в каналите на А1 с едно от най-големите събития в международния календар. От 21 август до 6 септември спортните канали на А1 ще предложат на живо избрани мачове от Европейското първенство по волейбол за жени 2026. Сред акцентите в програмата на MAX One ще бъдат и два ключови двубоя на българския национален отбор в груповата фаза.

Българските волейболистки ще излязат в ефира на MAX One на 26 август от 17:00 часа срещу Австрия, а ден по-късно, на 27 август от 20:00 часа, ще се изправят срещу домакина Чехия. Двата мача ще бъдат сред големите спортни акценти в програмата на MAX One – най-новия телевизионен канал на А1, който съчетава спорт, кино и развлечение за цялото семейство и поставя специален фокус върху значимите спортни събития с българско участие.

34-ото издание на Европейското първенство ще събере 24 национални отбора, които ще спорят за титлата в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция.

Още от първия ден на турнира MAX Sport ще предложи селекция от най-интересните срещи в груповата фаза. Сред акцентите са Хърватия – Италия и Турция – Латвия на 21 август, Украйна – Гърция и Австрия – Чехия на 22 август, както и двубои с участието на водещи европейски отбори като Италия, Полша, Германия, Турция и Нидерландия.

След края на груповата фаза турнирът навлиза в решаващата си част. При класиране на България за елиминациите срещите на националния ни отбор ще бъдат излъчвани едновременно в каналите на А1 и bTV Media Group. Двубоите от осминафиналите между 30 август и 1 септември и четвъртфиналите на 2 и 3 септември ще бъдат разпределени между двете медии. Полуфиналите на 5 септември и големият финал на 6 септември също ще бъдат достъпни за зрителите на А1 и bTV Media Group.

Волейболът в каналите на А1 ще остане във фокуса и през септември с Европейското първенство за мъже, на което България е сред домакините. Срещи от шампионата зрителите ще могат да проследят и в каналите на А1 и bTV Media Group.