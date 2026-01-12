Страхотна новина: България ще е домакин на стартове от Световната купа по ски и сноуборд в следващите 6-7 години

Трасето за Световната купа по алпийски сноуборд, която ще се проведе на 17 и 18 януари в Банско е практически готово. В това увериха организаторите от Българска федерация ски на пресконференция, която се състоя в София. Те разкриха, че застудяването в последните дни е позволило снегът да се „инжектира“ с вода, с което вече е изградена основата на пистата на Бъндеришка поляна и остават само последни приготовления, за да може по нея да се проведат двата предвидени старта в паралелния гигантски слалом.

Състезанията в Банско са последна възможност за печелене на квоти за Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, а във федерацията изразиха увереност, че страната ни ще бъде представена от максималния брой от четирима състезатели при мъжете. Световният шампион Тервел Замфиров и бившият носител на Световната купа Радослав Янков вече имат осигурени квоти, Александър Кръшняк е много близо до такава, а надеждите са, че и Петър Гергьовски ще може да попадне сред 32-мата сноубордисти, които ще карат по пистите в Ливиньо.

127 състезатели от над 20 държави идват у нас

„Предстои едно голямо състезание за България. Ще присъстват 127 сноубордисти от над 20 нации от цял свят. Предизвикателството за нас като организатори е много голямо, но нашите екипи вече имат много голям опит. Надявам, че това, което сме показали до момента пред Световната федерация по ски, че Банско е еталон за провеждане на състезания, ще се повтори и оценката за нас отново ще бъде същата. Ситуацията през последната седмица като метеорологични условия беше много драматична, но се надяваме, че и времето ще бъде с нас и всичко ще премине перфектно”, каза председателят на Българска федерация ски Цеко Минев.

Той допълни, че в Банско се очаква да пристигнат всички най-големи звезди в паралелните дисциплини, в това число и трикратната олимпийска шампионка Естер Ледецка от Чехия. България ще бъде представена от най-добрите си състезатели и при мъжете, и при жените - общо 12 човека, по шест в двата пола.

„Нашата цел е да имаме пълен отбор от четирима представители при мъжете на Олимпиадата. Това ще бъде най-доброто, което може да се случи. Стискам палци да видим българска победа или поне български подиум през уикенда”, допълни Минев.

Кметът на Община Банско Стойчо Баненски подчерта, че градът вече е направил „летящ старт” в зимния сезон с коледно-новогодишните празници и е напълно готов да посрещне най-добрите състезатели в света в сноуборда.

„Организацията засега върви по план. Ангажирали сме голям екип от хора в различни звена. Подготовката на трасето и свързаната с него инфраструктура върви по план. Очакваме много сериозен медиен и зрителски интерес. Има и сериозно българско участие, така че очаквам едно сериозно и голямо домакинство, което ще бъде показано по над 20 телевизии в целия свят”, каза зам.-председателят на БФСки Георги Бобев.

Той посочи още, че двата в събота и неделя ще се проведат при вход свободен за зрителите. Достигането до Бъндеришка поляна пък ще се осъществява с лифт и със специализиран транспорт, който ще тръгва от долната станция на лифта, тъй като пътят ще бъде изцяло затворен за автомобили, за да може да се осигури лесното придвижване на състезателите и официалните лица.

„Стандартите, които ние в Банско сме наложили през последните години, вече са еталон при провеждането на цялата Световна купа по сноуборд. Времето беше доста тежко, защото зимата започна пестеливо откъм сняг и студ. Вчера обаче официалният сноу контрол потвърди, че състезанията в събота и неделя ще могат да се проведат. В момента температурата горе на пистата е около -15 градуса, което ни позволи да вкараме вода в нея и тя да замръзне. В момента се полива активно и очаквам до края на деня да сме приготвили и състезателната писта. Предвидили сме изграждането и на тренировъчната писта. Такава няма в много други курорти. Идният вторник и сряда имаме и Европейска купа в Банско. Това са състезания, на които децата да покажат своите способности. Мисля, че прогнозата за времето ще бъде много добра. По време на стартовете се очакват положителни температури, но с основата, която сме направили, пистата ще издържи и до температури от 7-8 градуса”, заяви рейс директорът на състезанието Виктор Гичев.

Най-добрите състезатели по алпийски сноуборд ще участват в Световната купа в Банско на 17 и 18 януари. Това обяви на... Posted by Bulgarian SKI Federation on Monday, January 12, 2026

Той добави, че няма притеснения, че трасето ще трябва да бъде скъсявано, така че ще може да се проведе олимпийската дисциплина паралелен гигантски слалом, а не паралелен слалом.

Договорът влиза в сила от следващата година

Цеко Минев допълни, че добрата организация на Световната купа в Банско гарантира, че в следващите шест-седем години там постоянно ще се организират състезания на най-високо ниво.

„Всяка втора година в Банско ще има Световна купа по алпийски ски за мъже - гигантски слалом и слалом. В останалите години там ще се провеждат стартове от Световната купа при жените или такива от Световната купа по сноуборд. Договорът влиза в сила от следващата година, така че през сезон 2027/28 със сигурност ще имаме алпийски старт при мъжете”.

Що се отнася до Олимпиадата и това кои състезатели ще участват в нея, Георги Бобев посочи, че финалната ранглиста ще бъде обявена на 19 февруари. Веднага след нея ще бъде направено преразпределение на квотите, след което ще стане ясно с колко точно сноубордисти ще бъде представена България.

Преди състезанието в Банско този уикенд за българските сноубордисти предстоят и стартове в Бад Гащайн във вторник и в сряда. Във вторник е индивидуалната надпревара, а в сряда - отборната, в която България ще бъде представена от Тервел Замфиров и Малена Замфирова.