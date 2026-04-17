Руската гимнастичка, обърнала гръб на украинското знаме в София, получи подкрепа в родината си

Действията на рускинята София Илтерякова, която се състезава под неутрален флаг, по време на Световната купа по художествена гимнастика в София бяха осъдени от Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics). По време на надпреварата в българската столица зрителите станаха свидетели на доста противоречива ситуация. По време на церемонията по награждаването на медалистките на обръч, Илтерякова, която зае второто място на подиума, отказа да се обърне с лице към таблото със знамена, докато се изпълняваше химнът в чест на победителката Таисия Онофрийчук от Украйна.

Международната федерация предупреди Илтерякова за демонстрацията ѝ в София

Веднага след церемонията от украинския лагер заявиха, че Илтерякова умишлено е обърнала гръб на украинското знаме, което беше издигнато за победителката Таисия Онофрийчук. По тази причина те призоваха федерацията да вземе съответните мерки. От Украинската централа пожелаха МОК да анулира резултата на рускинята от Световната купа в София, да отмени неутралния ѝ статут и да засили проверката за "неутралност" на състезателите. В крайна сметка от Международната федерация решиха само да отправят официално предупреждение към Илтерякова. Те допълниха, че повторно подобно действие би довело до отнемането на състезателните ѝ права.

Позицията на Международната федерация по гимнастика:

"В съответствие с действащите правила и установените процедури, специална комисия беше натоварена със задачата да оцени ситуацията, тъй като отказът на спортистката да се обърне към знамената по време на изпълнението на украинския национален химн обективно може да се възприеме като несъвместим със стандарта на поведение, очакван от индивидуалните неутрални спортисти", гласи изявлението на пресслужбата на Световната гимнастика. "След като разгледа всички обстоятелства, включително обясненията на спортистката, специалната комисия реши да отправи предупреждение към гимнастичката. Всяко подобно нарушение на правилата относно провеждането на церемонията по награждаването или всяко друго нарушение на правилата, извършено от спортистката, ще доведе до загуба на нейния неутрален статут."

Реакциите в Русия

Действията на Илтерякова бяха оправдани в родината ѝ Русия. Медиите в страната описаха постъпката ѝ като "липса на опит", а не "неуважение". Те подчертаха, че за гимнастичката, която е само на 16 години, това е първо участие на по-голям форум. Освен това, минути след случилото се треньорът на националния отбор Татяна Сергаева също отдаде случилото се на липсата ѝ на опит. Припомняме, че надпреварата в София представляваше "голямото завръщане" за гимнастичките от Русия и Беларус. Те не бяха участвали на международната сцена от няколко години заради военния конфликт с Украйна. Междувременно двете страни подготвят и звездно завръщане на големите форуми, като ще пристигнат в пълен състав на Европейското първенство във Варна.

Ukrajinská gymnastka Taisiia Onofriichuk vybojovala na Světovém poháru zlatou medaili.



Její ruská soupeřka Sofia Ilteryakova, která soutěžila pod “neutrálním” statusem zůstala během hymny stát zády k ukrajinské vlajce. To asi není moc neutrální... pic.twitter.com/gbC95066Kr — Eliška (@eliska_tweetuje) March 31, 2026