Страхотно! Първи медал за България от Световното първенство по борба в Загреб

Юлияна Янева спечели сребърен медал в категория до 68 кг на Световното първенство по борба за жени, след като отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши в Загреб. Това е първо отличие за родните национали, които имат две загуби във финали за 3-5 място чрез Ахмед Магамаев и Биляна Дудова. Янева повали съперничката си за две точки в първата част, но след завършване на движението бе избутана извън тепиха и загуби една. Съдиите дадоха още две точки за японката в края на частта, но протест на треньора Серафим Бързаков бе уважен, тъй като Иши направи движението след часовника.

Юлияна Янева донесе първи медал за България

Японката все пак взе две точки в началото на втората част и въпреки че на два пъти бе близо, Янева не успя да стигне до равенство и предимство по критерий. Загубено оспорване след края оформи крайното 4:2 в полза на Иши. Това е първи медал от световни първенства за 27-годишната българска националка, която стана европейска шампионка в същата зала през 2023. Преди това тя имаше сребро от Варшава 2021 и два бронзови медала, но на 72 кг.

По-рано на турнира Янева тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите българката победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, а в следващата си схватка се наложи с 6:1 над Лун Цзя (Китай). През миналата година последната стана шампионка в неолимпийска категория, досущ като Ами Иши.

Минути преди това Биляна Дудова загуби битката със състезаващата се с неутрален статут Амина Танделова за 3-5 място в категория до 62 кг жени и така медалът на Янева бе първи за националите в Хърватия. Утре в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна). / БТА

ОЩЕ: Заместникът на Айк Мнацаканян в националния отбор отпадна безславно от Световното в Загреб