Заместникът на Айк Мнацаканян в националния отбор отпадна безславно от Световното в Загреб

Стоян Кубатов, който се явява заместник на Айк Мнацаканян в националния отбор по борба, отпадна на осминафиналите в категория до 77 кг класически стил на Световното първенство в Загреб. Българският национал записа победа на старта срещу Тигран Галустян от Франция с 4:1, но след това загуби категорично от бронзовия медалист от тазгодишното Европейско първенство Ахмет Йълмаз с 0:8. Впоследствие турчинът също отпадна, което сложи край на надеждите на Кубатов за медал.

Стоян Кубатов отпадна от Световното първенство в Загреб

Кубатов се превърна в титулярен избор за категория до 77 кг класически стил, след като стана държавен шампион в категорията, а и заради това, че Мнацаканян бе сред състезателите, отказали да водят централизирана подготовка. Както е известно, голяма част от класиците искаха да продължат да се готвят под ръководството на Сослан Фарниев, като не пожелаха да отговорят на условието на БФБорба за централизирана подготовка, което на практика ги извади от отбора.

Иначе Стоян Кубатов до момента няма медали от големи международни форуми за мъже. Той е бронзов медалист от европейско първенство до 23 г. Неговият по-опитен колега Мнацаканян може да се похвали с четири медала от големи първенства - два бронза от световно първенство и два бронза от европейско първенство.

Иначе България вече има един подсигурен медал - чрез Юлияна Янева, която достигна до финал в категорията си. А за бронз ще се бори и друга българка.