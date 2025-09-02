Войната в Украйна:

Събитие в България: Традицията на пехливаните в борбата пак привлече международно внимание (ВИДЕО)

Десетки мъже от различни страни се състезаваха в традиционната за България и Балканите борба в българското село Черна. Така няколко международни медии отбелязват събитието, което се провежда всяка година. Селото се намира в Община Хитрино.

Как изглеждат борбите в очите на чужденците? "Борците се намазват с олио или зехтин, обличат панталони от биволска кожа, които плътно прилепват към краката им, а след това се изправят един срещу друг в схватка на хлъзгавата земя. Този, който падне по гръб, губи. Традицията на тези състезания датира от епохата на Османската империя" - това гласи краткият репортаж на беларуската опозиционна медия NEXTA.

Всъщност, турнирът се организира в знак на почит и уважение към легендарния борец Коджа Юсуф - в последния ден на август. Село Черна е родното място на бореца. В състезанието се включиха борци от България, Турция, Гърция, Северна Македония, Кипър, Румъния, Молдова, Албания, Украйна.

През 2011 г. в Хитрино беше издигнат паметник на Коджа Юсуф, чийто автор е шуменският скулптор Бехчет Данаджъ. В селото е изграден музеен комплекс на Коджа Юсуф.

Коджа Юсуф е роден през 1864 г. Борил се из Шуменско и 10 години е побеждавал местните пехливани. На 20 години е успял да надвие прочутия тогава в цялата Османска империя Кел Аличо, който цели 27 години е бил непобеден. През 1894 г. Юсуф и друг пехливанин от Шуменско – Мехмед от село Сливак, отиват в Европа. Тогава започнала световната кариера в кеч борбата за Юсуф. За да ги различават, мениджърите им дали прякори – Кючук (Малкия) на Мехмед и Коджа (Големия) на Юсуф, добавят от Община Хитрино.

През 1895 г. в Зимния цирк в Париж срещу Коджа Юсуф се изправил друг непобедим турчин – Кара Осман. Борили се дълго и изтощително. Накрая Коджа Юсуф решил да приложи душеща хватка на противника и това му носи успех, независимо от освиркванията на публиката. След този успех Коджа Юсуф се е борил в Белгия, Австрия, Германия. Отишъл е и в САЩ, където също побеждава всички свои съперници. През 1898 г. е решил да се върне в Шуменско. Качил се е на парахода "Бургундия" от Ню Йорк, но по пътя претърпява корабокрушение и заедно с други пътници намира смъртта си, допълват от Община Хитрино.

