Със ските в кръвта: Напористият български скиор, който поема към пистите в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

В подножието на алпийските трасета, където всяка стотна от секундата има значение, България ще има свой млад представител с ясна посока и нарастващи амбиции. Калин Златков е едно от новите имена в българските алпийски ски, което ще направи следващата голяма крачка в кариерата си с участието на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Калин Златков ще наследи брат си Камен като дебютант на Игрите в Милано/Кортина

Роден през 2001 година, Златков е част от новото поколение български скиори, които постепенно си пробиват път към световния елит. Специалист в дисциплината слалом, той вече се утвърждава като втория най-силен български алпиец след Алберт Попов, а развитието му през последните сезони показва стабилен и целенасочен прогрес.

Калин израства в семейство, в което ските не са просто спорт, а начин на живот. Той впечатлява по ски пистите заедно със сестра си Юлия и по-големия си брат Камен, който също има участие на две олимпиади, но сложи край на кариерата си през 2023 година, като изтъква за основна причина липсата на перспектива за развитие. Калин Златков преминава през всички нива на състезателната система – от националните стартове до международните надпревари под егидата на FIS.

През сезоните 2024/2025 и 2025/2026 Златков прави сериозна крачка напред. Той започва да трупа точки в стартове от Световната купа и записва силни класирания във Far East Cup, където през декември 2025 г. заема второ място в слалома в Уанлонг, а месец по-късно се качва на подиума и в Алпенсия, Южна Корея. На родна сцена Калин Златков вече е доказано име. През 2025 година той спечели държавното първенство по слалом в Банско, а по-рано, заедно със сестра си Юлия, триумфира и в генералното класиране на Балканската купа.

Това ще е първа олимпиада за Златков, където той, ветеранът Алберт Попов и Анина Цурбриген ще се опитат да изведат България възможно най-близо до почетната стълбичка. Гигантският слалом при мъжете ще бъде на 14 февруари. Първият манш ще бъде от 10:55 часа, а вторият от 14:25 часа. И двете могат да бъдат наблюдавани по БНТ 3.

Кога и къде можете да наблюдавате слалома на двамата български скиори и участието на останалите родни спортисти ще намерите в линка.

Автор: Кристин Попова

Още от "Българските олимпийци в Милано/Кортина": Бе пред отказване от биатлона, а сега отново ще представя България по заснежените олимпийски терени