"Всеки ще извади по 150 евро от джоба си": Василев с данни за скандални анекси на пътни ремонти

"Едва ли някой е изненадан от тези данни. Видяхме големите протести миналата година, които бяха свързани и с бюджета, и с опитите на правителството да харчи парите на българските граждани по абсолютно безобразен начин. В бюджета бяха заложени 9 милиарда лева, които не бяха за покриване на дефицита, а отидоха за ББР, за БЕХ, в различни държавни предприятия. Къде са тези средства?"

Това обяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с данните от годишния Индекс за възприятие на корупцията през миналата година, публикувани днес на интернет страницата на международната организация "Трансперънси Интернешънъл" (Transparency International). България бележи най-лошия си резултат от 2012 г., заемайки 84-то място от 182 държави с едва 40 от 100 точки, предава репортер на Actualno.com на място.

Предизборни разплащания?

Василев изнесе данни за заплатени анекси от страна на Агенциа "Пътна инфраструктура" в последните дни от управлението на редовната власт.

"Докато службите ни хвърлят всякакви тенденциозни теории и взаимнопротиворечащи си версии, в четвъртък АПИ е подписало анекси за 800 милиона евро допълнително по вече съществуващите договори за пътна подкръжка. По същите договори всеки ще трябва да извади по още 150 евро от джоба си за ремонти на пътищата, въпреки че договорите са подписани 2024-2025 г. Цените са анексирани с 50% нагоре - защо се крие това?", попита бившият финансов министър.

