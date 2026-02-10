Любопитно:

Йотова каза кога ще обяви името на служебния премиер

10 февруари 2026, 13:48 часа 164 прочитания 0 коментара
Йотова каза кога ще обяви името на служебния премиер

Президентът Илияна Йотова обяви, че решението й за служебен министър-председател ще бъде оповестено "буквално в следващите дни". Това стана ясно по време на консултациите с парламентарната група на "Величие". На срещата формацията беше представена от лидера си Ивелин Михайлов, заместник-председателя на парламентарната група Павлин Петров и заместник-председателя на Народното събрание Юлиана Матеева.

В началото на разговорите Йотова определи ситуацията в страната като изключително тежка, а периода, който обществото преживява - като тревожен. По думите й предстоящите предизвикателства са "много жестоки" и изискват отговорност от всички институции.

"Силно се надявам всички отговорни органи да си свършат работата, защото имаме нужда от прозрачност и от дълбок, съдържателен диалог помежду си - не само като институции, а като българи", заяви държавният глава. Още: От ухажване до демонстративно "тръшване на вратата": Първата жена-президент и различният политически темперамент

Йотова подчерта, че по време на срещата с "Величие" не се очаква да бъдат обсъждани конкретни имена за служебен премиер, а по-скоро визията на партията за приоритетите и задачите пред бъдещия служебен кабинет. Тя потвърди, че в най-близко време ще обяви избора си за министър-председател, който да получи мандат да състави временно правителство.

'"Критичен момент"

От своя страна Ивелин Михайлов заяви, че страната се намира в критичен момент, който може да се окаже решаващ за възстановяване на общественото доверие. По думите му най-големият проблем е именно дълбокото недоверие на гражданите към институциите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това е много важен момент и може би единственият шанс да направим обрат. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите, и с право. Нямаше реакция на нашия доклад за нередности на предишните избори. Сезирах КПК за натиск и заплахи, но отново нямаше последствие. Така недоверието само расте. Създава се усещане, че държавата мачка обикновения човек, вместо да се грижи за него. Хората вече не вярват на нищо", заяви Михайлов. Още: МЕЧ искат оставката на Йотова, напуснаха консултациите, без да я изслушат (ВИДЕО)

Той допълни, че бъдещият служебен кабинет трябва още от първия си ден да покаже с действия, че работи прозрачно и че има воля да прекъсне порочните практики в управлението.

"Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре", подчерта лидерът на "Величие", като добави, че формацията има пълно доверие в избора на президента и е готова да работи за прозрачност и справедливост.

По-рано през деня консултации с държавния глава проведоха представители на МЕЧ, които заявиха, че според тях президентът е трябвало да подаде оставка и да се пристъпи към подготовка на избори "2 в 1". След това те отказаха да продължат разговорите и напуснаха Президентството.

Преди тях от "Алианс за права и свободи" заявиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров отговаря на обществените очаквания за служебен министър-председател.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Илияна Йотова служебен премиер Величие предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес