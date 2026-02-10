Йотова каза кога ще обяви името на служебния премиер

Президентът Илияна Йотова обяви, че решението й за служебен министър-председател ще бъде оповестено "буквално в следващите дни". Това стана ясно по време на консултациите с парламентарната група на "Величие". На срещата формацията беше представена от лидера си Ивелин Михайлов, заместник-председателя на парламентарната група Павлин Петров и заместник-председателя на Народното събрание Юлиана Матеева.

В началото на разговорите Йотова определи ситуацията в страната като изключително тежка, а периода, който обществото преживява - като тревожен. По думите й предстоящите предизвикателства са "много жестоки" и изискват отговорност от всички институции.

"Силно се надявам всички отговорни органи да си свършат работата, защото имаме нужда от прозрачност и от дълбок, съдържателен диалог помежду си - не само като институции, а като българи", заяви държавният глава. Още: От ухажване до демонстративно "тръшване на вратата": Първата жена-президент и различният политически темперамент

Йотова подчерта, че по време на срещата с "Величие" не се очаква да бъдат обсъждани конкретни имена за служебен премиер, а по-скоро визията на партията за приоритетите и задачите пред бъдещия служебен кабинет. Тя потвърди, че в най-близко време ще обяви избора си за министър-председател, който да получи мандат да състави временно правителство.

'"Критичен момент"

От своя страна Ивелин Михайлов заяви, че страната се намира в критичен момент, който може да се окаже решаващ за възстановяване на общественото доверие. По думите му най-големият проблем е именно дълбокото недоверие на гражданите към институциите.

"Това е много важен момент и може би единственият шанс да направим обрат. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите, и с право. Нямаше реакция на нашия доклад за нередности на предишните избори. Сезирах КПК за натиск и заплахи, но отново нямаше последствие. Така недоверието само расте. Създава се усещане, че държавата мачка обикновения човек, вместо да се грижи за него. Хората вече не вярват на нищо", заяви Михайлов. Още: МЕЧ искат оставката на Йотова, напуснаха консултациите, без да я изслушат (ВИДЕО)

Той допълни, че бъдещият служебен кабинет трябва още от първия си ден да покаже с действия, че работи прозрачно и че има воля да прекъсне порочните практики в управлението.

"Пред това правителство стои тежката задача да спре порочните процеси и да започне изкачването нагоре", подчерта лидерът на "Величие", като добави, че формацията има пълно доверие в избора на президента и е готова да работи за прозрачност и справедливост.

По-рано през деня консултации с държавния глава проведоха представители на МЕЧ, които заявиха, че според тях президентът е трябвало да подаде оставка и да се пристъпи към подготовка на избори "2 в 1". След това те отказаха да продължат разговорите и напуснаха Президентството.

Преди тях от "Алианс за права и свободи" заявиха, че според тях подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров отговаря на обществените очаквания за служебен министър-председател.