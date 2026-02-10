Оставката на Румен Радев:

Линдзи Вон: Контузиите нямат отношение към падането ми и не съжалявам, че участвах

10 февруари 2026, 11:32 часа 210 прочитания 0 коментара
Линдзи Вон: Контузиите нямат отношение към падането ми и не съжалявам, че участвах

Американската ски легенда Линдзи Вон не съжалява, че се е състезавала на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина със скъсани кръстни връзки, въпреки че участието ѝ в спускането в неделя продължи само 13 секунди и завърши с още по-болезнена травма - фрактура в пищяла. Тя вече претърпя две хирургически интервенции, като съобщи, че състоянието на костта е стабилно, но ще се нуждае от допълнителни операции за пълно възстановяване.

Лидзи Вон вече мина през две операции, а ѝ предстоят още такива, за да се възстанови

Вон, на 41 години, се завърна в алпийските ски през миналата година с единствената цел да спечели злато в спускането 16 години след първото й. Тя влезе в Олимпийските игри като лидер в дисциплината за Световната купа, но само седмица преди старта скъса връзки след падане в Кран-Монтана. Тя все пак реши да стартира в Италия и го направи с шина на крака.

"Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение с падането ми. Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Чувството на стартовата линия бе невероятно и никога няма да го забравя. Бях там и имах възможност да спечеля, което бе победа само по себе си. Рискувах много, но го правя през цялата ми кариера, защото спускането винаги е било много опасна дисциплина", написа още тя.

"Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. В спускането обаче разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия е 5 инча (12.7 сантиметра - б.пр.)", продължи Кралицата на алпийските ски.

"Бях просто на 5 инча от линията, когато ръката ми закачи вратата. Завъртях се и това доведе до катастрофата. Досущ като в ските, хората поемат рискове в живота, мечтаят и обичат. Скачаме и понякога падаме. Понякога мечтите ни рухват, въпреки че знаем, че можем да ги постигнем. Красотата на живота се крие в това, че нищо не ни пречи да опитаме", добави американката. "Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш", завърши тя. 

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Линдзи Вон Зимни олимпийски игри 2026
