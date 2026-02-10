Гърция е на кръстопът за Съвета за мир

След като първоначално постъпи по византийски - Гърция изглежда на кръстопът за Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, става ясно от публикация на гръцкото издание Kathimerini. Атина обмисля последната поканата на Тръмп Гърция да присъства на първото заседание на Съвета на 19 февруари. Гръцката медия пише, че комбинация от фактори ще определи поведениетона гръцката страна.

По принцип обаче премиерът Кириакос Мицотакис се противопостави на участието, твърдейки, че органът е създаден, за да заобиколи Организацията на обединените нации, и действа с дневен ред извън рамките на Резолюция 2803/25 на Съвета за сигурност на ООН, която се отнася до активирането на мирния план за Газа.

Дилемата пред Гърция

Решението носи дипломатически минуси и в двата случая. Отказ, въпреки многократните покани, би раздразнил Белия дом. Приемането вероятно би разстроило Германия и Франция, които, заедно с Испания, поддържат по-твърда позиция по въпроса.

Добре осведомени източници описват Италия като „барометър“. Рим досега е балансирал силните лични връзки на премиера Джорджия Мелони с президента на САЩ Доналд Тръмп с централната си роля в Европейския съюз. Италия е и средиземноморска страна, която задълбочава сътрудничеството си с Турция, което придава на позицията ѝ регионално значение за Атина.

Други държави също са поканени

Освен Гърция, покани бяха отправени към Кипър, Германия, Франция, Испания, Италия и Швеция. В рамките на ЕС само Унгария и България реагираха положително от самото начало, ход, който изненада официалните лица в Брюксел. Очаква се Турция да бъде представена във Вашингтон и се смята за партньор на САЩ в усилията за преструктуриране на баланса в Близкия изток и по-широкия регион.

Мицотакис е планирал да присъства на среща на върха за изкуствен интелект в Индия от 19 до 20 февруари, но официални лица казват, че плановете могат да се променят, ако посещението във Вашингтон се сметне за необходимо.