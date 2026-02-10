Без финалисти за България в спринта в ски бягането на Зимната олимпиада в Милано/Кортина

Двамата представители на България в мъжкото ски бягане на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина - Даниел Пешков и Марио Матиканов, не преминаха квалификациите в спринтовата дистанция на 1.6 километра класически стил. Пешков, който стартира 82-ри, финишира със 73-ти резултат с време 3:37.69 мин. Това не бе достатъчно за класиране за четвъртфиналите, за които продължават само първите 30. Матиканов пък завърши 74-ти, след като тръгна с номер 67 и финишира за 3:37.97 минути.

Пешков, Матиканов и Недялкова останаха извън финалите в спринта в ски бягането

Пешков и Матиканов дебютираха на Зимните олимпийски игри още в неделя - 8 февруари, когато участваха в скиатлона. Иначе голямата суперзвезда в ски бягането Йоханес Клаебо (Норвегия) затвърди ролята си на фаворит с първо време в пресявките от 3:07.37 минути, като ще има възможност да защитава титлата си. Той е и световен шампион в дисциплината в последните четири издания.

Още: Олимпийският дебютант на България, който мечтае смело в спорт с жестока конкуренция

Любимецът на домакините - настоящият световен и олимпийски вицешампион Федерико Пелегрино, също продължава на четвъртфиналите с 15-о постижение от 3:16.11 секунди. Последен от пресявките напред продължава Йохан Хегстрьом (Швеция) с 3:18.73 минути. Общо 93 състезателки стартираха в състезанието.

В женското състезание участва и единствената ни представителка Калина Недялкова, която се класира на 75-о място в спринта на 1.6 километра класически стил. 24-годишната състезателка потегли с номер 77 и премина дистанцията за 4:21.14 минути при дебюта си на Зимни олимпийски игри, но не успя да намери място сред първите 30.

Още: От село Клисура до Олимпиадата в Милано/Кортина – младата звезда на българското ски бягане