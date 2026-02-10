Наследницата на легендарен швейцарски род, която ще носи родния ни трибагреник на Олимпиадата

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

България ще има ново и обещаващо име на олимпийската сцена в Милано/Кортина – Анина Цурбриген. Младата скиорка, родена през 2003 г. в Швейцария, носи българския трибагреник на международната сцена от сезон 2023/2024 и вече се утвърди като един от водещите млади таланти в женските слалом и гигантски слалом дисциплини.

Под български флаг: Анина Цурбриген ще се опита да приложи наученото от швейцарската школа

Първите ѝ години на ските преминават в Швейцария – страна с дълбоки традиции в алпийските дисциплини, където Анина се изгражда като техничен и стабилен състезател. Майката на Цурбриген е българка, което ѝ дава право да се състезава за страната ни. Така през 2023 г. тя официално преминава към националния отбор на България, носейки опита и подготовката си от швейцарската школа. Анина е част от една от най-известните фамилии в света на алпийските ски. Носителите на фамилията Цурбриген имат дълга традиция в зимните спортове и множество успехи на най-високо ниво.

Анина е държавна шампионка по слалом и многократна победителка в Балканската купа, като успява да се наложи и на международните трасета с участия в международни състезания под егидата на FIS и Европейската купа. През сезон 2024/2025 дебютира на младежкото световно първенство, където заема 23-то място в гигантския слалом, а година по-късно на световното първенство в Заалбах завършва 33-та.

Специализирана в техничните дисциплини, тя комбинира скорост, прецизност и постоянство, което я прави достоен представител за България на олимпийските писти.

На Олимпиадата в Милано/Кортина, Анина ще участва в слалом и гигантски слалом, като целта ѝ е да се представи стабилно и да затвърди позициите си сред най-перспективните скиори в света. Нейното участие на Игрите стартира на 15 февруари с гигантския слалом. Първият манш ще бъде в 10:55 часа, а вторият в 14:25 часа. Опит за добро класиране в слалома пък ще направи на 18 февруари. Първият манш отново е от 10:55 часа, а вторият от 14:25 часа. Състезанията и от двата дни ще могат да бъдат наблюдавани пряко в ефира на БНТ 3. А ето и програмата с участието на останалите български олимпийци!

Автор: Кристин Попова

