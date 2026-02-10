Лайфстайл:

Андрей Ковачев към Северна Македония: България не ви спъва, преодолейте пропагандата от миналото (ВИДЕО)

Въпреки различни проблеми, свързани с религията, корупцията и върховенството на правото, Черна гора и Албания напредват много бързо и се очаква в най-скоро време да бъдат "бюрократично готови, така че да са следващите членки на Европейския съюз". Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на онлайн дискусия на тема „Каква е ролят​а на ЕС в световната политика“, организирана от Бюрото на ЕП.

"Тежко демотивиращо за Северна Македония и Сърбия"

"Това е тежко демотивиращо за страни като Северна Македония и Сърбия, но техните елити трябва да погледнат себе си и да видят защо е така – дали че някой отвън - като България - ги спъва, или че самите те не желаят интеграция. Трябва да се освободят от тежестта на миналото, особено Северна Македония", призова той. "Ние искаме интеграцията им".

Ковачев, който е член на Комисията по външни работи в ЕП и е в Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония, се обърна директно към северномакедонския премиер Християн Мицкоски. Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ не спира да обвинява България за европерспективите на Скопие, въпреки че действа рамка на ЕС, в която страната трябва да влезе.

"Ако ни гледат приятелите на Християн Мицкоски – не е правилно, не трябва така да се прави, България не спъва по никакъв начин. Има европейска рамка, изпълнявайте я за започване на преговорите, ние ще помагаме с каквото можем, но преодолейте тази негативна пропаганда, идваща от миналото, от комунизма, както ние я преодоляхме. Нямаме нищо против съвременната македонска идентичност и съвременния македонски език, не искаме просто македонските българи да бъдат репресирани", каза Андрей Ковачев.

Европа "на две скорости"

Концепцията за Европа "на две скорости" набира отново популярност и по време на дискусията евродепутатът бе попитан може ли тя да се отрази върху бъдещото разширяване на блока. "Тази терминология не е нова. Франция и Германия винаги са били разглеждани като мотора на ЕС. Всички други – зависи от самата държава дали иска да е амбициозна, или е подвластна на някакви други емоции, че не трябва да сме там", отговори той.

"Ние обаче сме на първа скорост, с преминати всички интеграционни нива. На равна основа сме с всички други европейски граждани, които имат тези придобивки", посочи Ковачев, визирайки Шенген и еврозоната.

Димитър Радев
