Състезател по ориентиране почина по време на Световните игри в Китай

Италианският състезател по ориентиране Матия Дебертолис е загинал на състезание в Китай. Той е бил намерен в безсъзнание по време на средната дистанция на 8 август на Световните игри в Ченду, когато много от участниците срещнаха сериозни физически трудности заради горещото време и високата влажност. Въпреки че е получил незабавна медицинска помощ в една от водещите медицински институции в Китай, той е починал на 12 август.

Матия Дебертолис беше част от отбора на Италия на Световните игри 2025. Той беше член на италианския национален отбор и участва в няколко световни първенства и световни купи. 5-тото място с италианския отбор на щафетата във финалния кръг на Световната купа 2022 е едно от няколкото му значими постижения на международната сцена.

В детството и младежките си години Матия се занимава активно с ориентиране, ски бягане и футбол. Любовта му към навигацията и намирането на контролни точки го накара да даде приоритет на ориентирането и да се насочи към кариера в елита на този спорт.

Матия не е бил само елитен спортист, но и висококвалифициран инженер-строител, който е продължил образованието си с докторантура в университета в Стокхолм, където е живял и е бил член на клуба по ориентиране IFK Lidingo. В допълнение към тази впечатляваща комбинация с кариерата си на спортист, той е подкрепял семейството си с местния им хотел в родната си долина Примиеро.

"Не мога да опиша с думи неизмеримата тъга от тази трагична загуба. Нашите мисли са с всички, които скърбят за Матия. Призовавам световната общност по ориентиране да почете паметта му", казва президентът на Международната федерация по ориентиране Том Холоуел.