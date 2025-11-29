Радо Росенов пише история! Четвърта европейска титла за 21-годишния българин

Радослав Росенов пише история! 21-годишният българин стана европейски шампион по бокс за мъже до 23 години за рекорден четвърти път! Той спечели пореден златен медал в категория до 60 килограма. На финала на континенталния форум в Будапеща, Унгария националът надделя категорично над турчина Чинар Мехметан с 5:0 съдийски гласа. Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден.

Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-а поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав.

Златото ги очаква! 🥇🥊🇧🇬 Радослав Росенов, Викторио Илиев и Уилиам Чолов. Трима българи в битка за златен медал днес. Те... Posted by Българска Федерация по Бокс on Saturday, November 29, 2025

Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден. Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.

19-годишният дебютант Илиев, който е европейски шампион за младежи, вече постигна впечатляващо класиране, но още не е казал последната си дума. В категория до 65 килограма той ще срещне коравия украинец Артур Кузменко. Последният финал е за Уилиам Чолов. Около 16:00 часа многократният ни шампион за юноши и младежи ще има сериозно предизвикателство в лицето на англичанина Боби Уолъс. Битката за златото е в категория до 80 килограма.

