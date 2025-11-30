Войната в Украйна:

Олимпийска медалистка с ансамбъла на България с огромно признание в художествената гимнастика

30 ноември 2025, 09:20 часа 366 прочитания 0 коментара
Огромно признание за едно от "златните момичета" на българската художествена гимнастика. Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Рио през 2016 година Християна Тодорова беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика на Конгреса в чешката столица Прага. Родната представителка получи най-висок резултат от всички кандидатирали се - 17 гласа.

Християна Тодорова остава на поста си в Европейската гимнастика

Както бе спомената, Тодорова вече има един пълен мандат през изминалия цикъл. Тя е още председател на Съдийската комисия към Българска федерация художествена гимнастика и международен съдия категория "Бреве". Бившата грация, която е абсолютна европейска и световна шампионка с ансамбъла, заяви, че за нея е чест отново да бъде избрана на тази отговорна позиция.

"Много съм развълнувана! За мен е огромна привилегия и чест да бъда преизбрана за член на Техническия комитет към Европейската гимнастика и то с такова доверие. Това е признание, че вървим в правилната посока, но и напомняне, че отговорността става още по-голяма", каза тя за фейсбук страницата на Българската федерация по художествена гимнастика.

Християна Тодорова

Президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева също беше преизбрана за нов мандат като член на Техническия комитет по спортна аеробика. Тодорова и Къндева са вицепрезиденти на съответните комитети. Междувременно вицепрезидентът на родната федерация Невяна Владинова, която много добре се познава с Тодорова, отправи трогателно послание.

"Гордея се с Християна. Никога не съм се съмнявала в нейния път и в силата, с която преследва целите си. Това, че спечели най-много гласове е най-яркото доказателство за огромната ѝ отдаденост и професионализъм през предишния мандат. Вярвам, че ще продължи да работи с любов и визия за бъдещето на художествената гимнастика. И както винаги - БФХГ е твърдо и с гордост зад нея", каза вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова. 

Християна Тодорова бе част от ансамбъла, който записа исторически към момента момент за българската художествена гимнастика на олимпийските игри. Тя заедно с Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цветелина Найденова и Любомира Казанова спечелиха бронзовите отличия от Игрите в Рио 2016. Възпитаничките на Ина Ананиева изиграха и двете си съчетания без сериозни грешки, а в допълнение с успехите си на европейските и световни първенства си заслужиха названието "златни момичета".

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Художествена гимнастика Християна Тодорова
