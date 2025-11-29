Шумахер предприе интересен ход, който оставя вратата към завръщане във Формула 1 отворена

Бившият пилот от Формула 1 Мик Шумахер е готов за следващото голямо предизвикателство в кариерата си. Както е известно, 26-годишният син на седемкратния шампион Михаел Шумахер не е част от най-елитната автомобилна надпревара от 2022 година. Тогава той беше освободен от Хаас, след като записа 43 старта и бе привлечен в отбора на Мерцедес като резервен пилот. Шумахер напусна този пост в края на сезон 2024 и премина в Световния шампионат по издръжливост (WEC).

Мик Шумахер с ново предизвикателство в кариерата си

През 2024 и 2025 г. той се състезава за отбора на Алпин в Световния шампионат по издръжливост, като постига три подиума в 16 старта. През това време той не е спрял да се надява да се завърне на пистата на пълен работен ден. Плановете му за завръщане във Формула 1 обаче не сработиха, след като беше отхвърлен от отборите на Ауди (понастоящем Заубер) и Алпин за предстоящия сезон. Тези откази го тласнаха към ново предизвикателство - през 2026 година Мик Шумахер ще се състезава в сериите Индикар с отбора на Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

"Имайки опит както във Формула 1, така и в състезания за издръжливост, и след като съм участвал в различни състезателни серии през годините, разполагам с познания и опит, които съм сигурен, че ще допринесат за едно чудесно партньорство", заяви Шумахер. Германецът ще кара Хонда с номер 47 заедно с колегите си от RLL Греъм Рахал и Луис Фостър, новобранец на годината за 2025 г. Сезонът 2026, който включва 17 състезания, започва с Firestone Grand Prix в Сейнт Питърсбърг, Флорида, на 1 март.

Вратата към Формула 1 не е затворена

След като беше обявена новината за преминаването му в Индикар, медиите побързаха да попитат 26-годишния пилот дали вратата към Формула 1 е затворена. Той бе категоричен, че това е правилната стъпка и мечтата да се завърне в най-комерсиалната надпревара остава жива: "Мисля, че е имало много велики пилоти, които по основателни причини са били прехвърлени в други отбори във Формула 1. Затова не виждам защо преминаването в Индикар би затворило тази врата, не."

Чичото на Мик - Ралф Шумахер, обаче има друго мнение по въпроса. Преди месеце, когато стана ясно, че Ауди и Алпин са избрали други пилоти, братът на Михаел заяви, че завръщането във Формула 1 е доста "нереалистична" цел за неговия племенник.