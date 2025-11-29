Клаузата "Ландо Норис" в договора на Оскар Пиастри, която може да реши битката за титлата във Формула 1

Остават само две състезание и един спринт от настоящия сезон във Формула 1, а трима пилоти - Макс Верстапен, Оскар Пиастри и Ландо Норис, са в люта битка за световната титла. Преднината на Норис намаля до 24 точки след Гран при на Лас Вегас, след като двамата пилоти на Макларън бяха дисквалифицирани, а Макс Верстапен записа доминираща победа. Така битката за титлата се завърза съвсем при оставащи 58 точки, които могат да бъдат спечели в Катар и Абу Даби.

Макларън продължава да залага на политиката си "Без №1"

Въпреки че преднината на Норис за титлата се понижи след неделното състезание във Вегас, 26-годишният пилот ще трябва да допусне сериозна грешка, за да изпадне от борбата за титлата на този етап. Имайки предвид лидерската позиция на британеца, се смята, че отборът на Макларън е склонен да даде предимство на него. Това обаче не е така според бившия световен шампион Жак Вилньов. Той смята, че в договора на Оскар Пиастри има клауза, която забранява на Макларън да приоритизира Норис.

Вилньов с интересна теория около ситуацията в Макларън

В интервю за "CardPlayer" Вилньов заяви, че Пиастри е защитен от своя съотборник: "Те не могат да дадат предимство на Ландо пред Оскар заради договора. Той има договор, който го защитава. Докато и двамата пилоти са в позиция да спечелят шампионата, няма да има отборни заповеди, освен ако не се случи нещо значително важно за титлата на конструкторите или ако един от тях има проблем в състезание, както миналата година." Това вероятно означава, че на Пиастри не може да се каже да се отмести за Норис, дори ако това би увеличило шансовете му за шампионата. Това е обичайна клауза в договорите, макар че обикновено се предоставя само на първия пилот. Макларън обаче са известни с политиката си "Без № 1".

Малко след като Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани от Гран при на Лас Вегас заради прекомерно износване на спирачните блокове на двете коли, ФИА публикува подробно изявление с мотивите за дисквалификацията. От него стана ясно, че планките на болидите на Норис и Пиастри са под минималната дебелина от 9 милиметра. Двойната дисквалификация увеличи допълнително шансовете на Макс Верстапен, който набира скорост и може да излезе големият победител от ситуацията в Макларън. Ето и какво трябва да направи нидерландецът, за да спечели петата си поредна титла.