Любопитно:

След титлата: Два сребърни медала за България на Европейското по бокс

29 ноември 2025, 20:55 часа 554 прочитания 0 коментара
След титлата: Два сребърни медала за България на Европейското по бокс

Викторио Илиев и Уилиам Чолов завоюваха сребърни медали на Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години в Будапеща. В категория до 65 килограма 19-годишният отстъпи в мача за титлата на украинеца Артур Кузменко. В категория до 80 килограма Чолов игра добре, но допусна поражение с единодушно съдийско решение пред британеца Боби Уолъс. По-рано през деня Радослав Росенов стана №1 на Стария континент за четвърти път.

Викторио Илиев и Уилиам Чолов завоюваха сребърни медали

Викторио Илиев  изпраща много силно първенство. В дебюта си на такъв форум Илиев показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и неслучайно вече е водещо име в националния отбор.

📣🥊Викторио Илиев е вицешампион на Европа! 🇧🇬💯 Викторио Илиев е вицешампион на Европа за мъже до 23 години. Националът...

Posted by Българска Федерация по Бокс on Saturday, November 29, 2025

В рамките на целия шампионат Чолов показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала - злато на Радослав Росенов до 60 килограма и сребърните отличия на Илиев и Чолов. Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.

ОЩЕ: Кубрат Пулев на въпрос дали би се снимал с Пеевски: Това не е важно, няма да го направи чист

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Бокс Уилиам Чолов
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес