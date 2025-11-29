След титлата: Два сребърни медала за България на Европейското по бокс

Викторио Илиев и Уилиам Чолов завоюваха сребърни медали на Европейското първенство по бокс за мъже до 23 години в Будапеща. В категория до 65 килограма 19-годишният отстъпи в мача за титлата на украинеца Артур Кузменко. В категория до 80 килограма Чолов игра добре, но допусна поражение с единодушно съдийско решение пред британеца Боби Уолъс. По-рано през деня Радослав Росенов стана №1 на Стария континент за четвърти път.

Викторио Илиев и Уилиам Чолов завоюваха сребърни медали

Викторио Илиев изпраща много силно първенство. В дебюта си на такъв форум Илиев показа, че тепърва всички ще трябва да се съобразяват с него. Българинът загатна за огромния си потенциал и неслучайно вече е водещо име в националния отбор.

📣🥊Викторио Илиев е вицешампион на Европа! 🇧🇬💯 Викторио Илиев е вицешампион на Европа за мъже до 23 години. Националът... Posted by Българска Федерация по Бокс on Saturday, November 29, 2025

В рамките на целия шампионат Чолов показа много добра игра, която го изведе до впечатляващи победи и участие на финала в унгарската столица. Той проведе тежки битки, в които на преден план излязоха волята и характера му, извели го до крайния успех.

Българският отбор приключва участието на шампионата в Будапеща с три медала - злато на Радослав Росенов до 60 килограма и сребърните отличия на Илиев и Чолов. Отборно България е с най-много финалисти при мъжете от 35 държави, излъчили участници.

ОЩЕ: Кубрат Пулев на въпрос дали би се снимал с Пеевски: Това не е важно, няма да го направи чист