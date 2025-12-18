Войната в Украйна:

Тайсън Фюри грабна Антъни Джошуа: Ти си загубеняк, ако те срещна, ще те нокаутирам с лекота (ВИДЕО)

18 декември 2025, 11:55 часа 160 прочитания 0 коментара
Тайсън Фюри грабна Антъни Джошуа: Ти си загубеняк, ако те срещна, ще те нокаутирам с лекота (ВИДЕО)

Тайсън Фюри избухна в социалните мрежи, след като нападна вербално Антъни Джошуа, окачествявайки го като „един загубеняк без никаква класа“ преди мача на Ей Джей с бившия Ютубър Джейк Пол в Маями. Припомняме, че Фюри „намекна“, че ще има мач с Джошуа догодина и Циганския крал побърза да вземе страха на сънародника си, който ще се бие с Пол повече от година след последния си двубой на ринга - загуба с нокаут от Даниел Дюбоа.

„37-годишен боксьор в края на кариерата си ще се бие с човек от Дисни Чанъл“

„Той е 37-годишен боксьор в края на кариерата си, който ще се бие с Ютубър, човек от Дисни Чанъл, който Томи Фюри победи. Ето Ви един забавен факт: Ако се срещна с теб, ще те нокаутирам с лекота. Аз не съм Ютубър или човек, който е на половината на твоя размер. Аз съм Човекът. Ти си един загубеняк без никаква класа, който влиза в боя след 15 месеца пауза и загуба с нокаут от твой сънародник. Представете си, ако някой от Моркамб ме беше нокаутирал. Ти безполезен загубеняко. Нямам търпение да видя, ако Джейк Пол те нокаутира, загубеняко“, изригна в типичния си стил Фюри.

Пол е с баланс 12-1 на професионалния ринг, като единственото му поражение беше от брата на Фюри - Томи. Той има два мача откакто Джошуа за последно се би - две победи с единодушно съдийско решение над Майк Тайсън и Хулио Сезар Чавес-младши.

ОЩЕ: Мениджърът на Тайсън Фюри: Преговаряме с Антъни Джошуа за мач през лятото!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Тайсън Фюри Антъни Джошуа бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес