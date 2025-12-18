Тайсън Фюри грабна Антъни Джошуа: Ти си загубеняк, ако те срещна, ще те нокаутирам с лекота (ВИДЕО)

Тайсън Фюри избухна в социалните мрежи, след като нападна вербално Антъни Джошуа, окачествявайки го като „един загубеняк без никаква класа“ преди мача на Ей Джей с бившия Ютубър Джейк Пол в Маями. Припомняме, че Фюри „намекна“, че ще има мач с Джошуа догодина и Циганския крал побърза да вземе страха на сънародника си, който ще се бие с Пол повече от година след последния си двубой на ринга - загуба с нокаут от Даниел Дюбоа.

„37-годишен боксьор в края на кариерата си ще се бие с човек от Дисни Чанъл“

Tyson Fury just went IN on Anthony Joshua for saying he’d kill Jake Paul 😳



“He’s 37 years old fighting a YouTuber who Tommy beat. If I ever come across you bum, I’m knocking you dead spark out. You’re a classless loser. Big bum, useless dosser.” pic.twitter.com/hGbRUa9LeX — Happy Punch (@HappyPunch) December 17, 2025

„Той е 37-годишен боксьор в края на кариерата си, който ще се бие с Ютубър, човек от Дисни Чанъл, който Томи Фюри победи. Ето Ви един забавен факт: Ако се срещна с теб, ще те нокаутирам с лекота. Аз не съм Ютубър или човек, който е на половината на твоя размер. Аз съм Човекът. Ти си един загубеняк без никаква класа, който влиза в боя след 15 месеца пауза и загуба с нокаут от твой сънародник. Представете си, ако някой от Моркамб ме беше нокаутирал. Ти безполезен загубеняко. Нямам търпение да видя, ако Джейк Пол те нокаутира, загубеняко“, изригна в типичния си стил Фюри.

Пол е с баланс 12-1 на професионалния ринг, като единственото му поражение беше от брата на Фюри - Томи. Той има два мача откакто Джошуа за последно се би - две победи с единодушно съдийско решение над Майк Тайсън и Хулио Сезар Чавес-младши.

