Мениджърът на Тайсън Фюри: Преговаряме с Антъни Джошуа за мач през лятото

Тайсън Фюри е „намекнал“, че ще се завърне на боксовия ринг за мач с Антъни Джошуа, ако „сделката е добра“, потвърди промоутърът на Циганския крал Франк Уорън. Той разкри, че вече има преговори за потенциалния сблъсък между двамата британци и че той може да се осъществи „по някое време през лятото“ на 2026 година.

Циганският крал не е играл от 2024-та

"It will happen"



Frank Warren on Tyson Fury fighting Anthony Joshua 🥊 pic.twitter.com/TqjkDpwYJ0 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 15, 2025

„Вървят преговори, няма нищо подписано, но Тайсън намекна, че ако сделката е добра, със сигурност ще се бие. Мисля, че нещата вървят в правилната посока и се надявам да имаме скоро новини. Вярвам, че ще има такъв мач“, каза Уорън.

За сблъсък между Джошуа и Фюри - двама от най-добрите боксьори в тежка категория от Великобритания, се спекулира отдавна, но той така и не се е случвал на практика. The Ring Magazine обаче предаде миналата седмица, че се очаква такъв мач помежду им следващата година.

Джошуа, който беше нокаутиран от сънародника си Даниел Дюбоа през септември миналата година, се завръща на ринга този петък в мач срещу бившия ютубър Джейк Пол в Маями, докато Фюри обяви оттеглянето си от спорта в началото на годината след две загуби от шампиона в тежка категория Олександър Усик през 2024.

