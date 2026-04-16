Трябва ли да си милионер, за да си пилот във Формула 1 - и колко струва мечтата на Никола Цолов?

Автомобилните състезания са скъпи. Това не е тайна. Но колко точно пари са необходими на човек, ако иска да се реализира като пилот във Формула 1? Този въпрос е още по-актуален у нас в последните месеци, след като българинът Никола Цолов успя да влезе във Формула 2 и продължава да мечтае един ден да се състезава в най-голямата надпревара в света. И е логично да се запитаме - трябва ли Никола да бъде милионер, за да се състезава в този толкова скъп спорт, или пък не всичко опира до пари?

Без милиони - не става. Или много по-трудно и много по-рядко

Един поглед към настоящата стартова решетка разкрива противоречива картина. В единия край е пилотът на Астън Мартин Ланс Строл, чийто баща Лоурънс е милиардер и бизнесмен. Той не само е финансирал сина си по целия път до Формула 1, но и му е купил отбор, в който да се състезава. Световният шампион Ландо Норис пък премина през всички нива, финансиран от милионите, които баща му Адам спечели като търговец на пенсионни фондове, което го превърна в един от най-богатите мъже в Великобритания.

Но в същото време двукратният световен шампион Фернандо Алонсо идва от скромно семейство. Баща му беше инженер по взривни вещества в минна компания в малко известна част на северна Испания, а майка му работеше в универсален магазин. Подобно на седемкратния шампион Люис Хамилтън, чийто баща Антъни е известен с това, че е работил на четири места едновременно, за да финансира ранната кариера на сина си, преди той да бъде забелязан от Макларън на 11-годишна възраст.

Семейството на съотборника на Хамилтън, Шарл Леклер, е останало без пари да поддържа кариерата му, когато той е бил на 13 години, преди да бъде забелязан от мениджъра на пилоти Никола Тод, който му е помогнал да си осигури място в академията за пилоти на Ферари. Но Алонсо и Хамилтън са над 40 години. Леклер е на 28. А какво става с хората, които се опитват да пробият сега? Трябва ли да са милионери?

Моторните спортове са много скъпи, а пътят до Формула 1 струва милиони

"За съжаление, днес мисля, че да", казва пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел, който е израснал в Норфолк, където баща му е имал бизнес за продажба на семена. "Баща ми похарчи всичко, което имахме, за кариерата ми. Той продаде бизнеса си, а общата сума, която инвестира, беше около 1 милион лири за 12 години, което е огромна сума пари. Ако трябваше да започна с картинг днес, не мисля, че щях да успея да стигна дотук. Картингът е толкова скъп. Има деца в картинга, които харчат същите пари, колкото Мерцедес похарчи за мен, за да се състезавам в GP3."

Колко струва днес да се опиташ да се наложиш в категориите под Ф1? Цифрите са поразителни. Йос Верстапен, баща на четирикратния шампион във Ф1 Макс, все още е много активен в картинга, където всички състезатели трябва да натрупат опит. Той споделя, че участието в един състезателен отбор струва между 10 000 и 15 000 евро (9 000–13 000 британски лири). За пълен сезон в основните шампионати на 8-годишно дете ще му струва около 130 000 паунда. На 13-годишно – 220 000–260 000 паунда.

Преминавайки към автомобилите, един сезон в началната категория „Формула 4“ струва 520 000 паунда. Във Freca, следващото ниво нагоре, сумата се покачва до 1 млн. паунда за сезон, който включва серии в Европа и Близкия изток. Формула 3 струва между 1,3 и 1,6 млн. паунда. Преминаването към Формула 2, последната категория преди Формула 1, повишава тези цифри до 2–2,3 млн. паунда.

Но не всички плащат еднакво. За подходящите пилоти могат да се сключват споразумения. В отбори с няколко болида често се случва по-малко талантливи, но богати пилоти да финансират местата на по-бързи, но по-малко заможни състезатели. А ако има един пилот във Формула 2, за когото всички да са категорични, че има голям талант и потенциал, то това е Никола Цолов. Остава да видим дали талантът му ще се окаже достатъчен, за да пробие в най-скъпия моторен спорт в света...

